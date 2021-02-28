لماذا أصبح الأهلي السعودي يمثل لغزا محيرا لجماهيره؟

أصبح النادي الأهلي السعودي لغزا محيرا لجماهيره ومحبيه ومتابعيه في بطولة الدوري السعودي، خاصة في ظل عثراته الأخيرة، والتي لا يجد لها البعض مبررا واضحا، كان آخرها سقوطه أمام الفيصلي، مساء السبت.

وأحرز الفيصلي هدفين متأخرين ليقلب تأخره إلى فوز 2-1 على الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين، ويفشل ضيفه في تقليص الفارق مع الشباب المتصدر.

وشهدت المباراة تباري لاعبي الأهلي في إهدار الفرص السهلة تِباعا، بل حتى عمر السومة هداف الفريق، أهدر ركلة جزاء؛ ليواصل الظهور بمستوى متذبذب في الفترة الأخيرة.

ولم يظهر السومة بمستواه المعهود خلال مباريات هذا الموسم، إذ اكتفى بتسجيل 9 أهداف مع إهداره لركلتي جزاء، بعد مرور 21 جولة من منافسات المسابقة.

وحقق السومة رقما سلبيا؛ إذ فشل بالتسجيل في 4 مباريات متتالية، وهي المرة الأولى التي يفشل فيها النجم السوري في التسجيل في مثل هذا العدد من المباريات، منذ انضمامه للأهلي في موسم 2014.

ملخص مباراة الأهلي والفيصلي في الجولة (21) من "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين"#الأهلي_الفيصلي#كورة_روتانا pic.twitter.com/llQdER52py — برنامج كورة (@korarotana) February 27, 2021

وقفز الفيصلي إلى المركز الثامن برصيد 29 نقطة، فيما بقي الأهلي في المركز الثالث وله 35 نقطة ويتأخر بست نقاط عن الشباب المتصدر، والذي يحل ضيفا على ضمك صاحب المركز قبل الأخير، غدا الإثنين.

وحاول العديد من النقاد الرياضيين وضع أياديهم على الأسباب التي أدت لهذا التدهور في حال ”الراقي“.

وقال الناقد الرياضي محمد الشيخ: ”أنا زعلان على عمر السومة، وهو أفضل هداف في الدوري السعودي، حتى مع تواجد غوميز وعبدالرزاق حمدالله، ولكنك تحدثت عن مهر الدوري المباراة الماضية ونصّبت نفسك كبير الأهلاويين الذي يحاسب مجلس الإدارة، وحرضت الجمهور بطريقة أو بأخرى، هل أنت يا سومة دفعت مهر عقدك، جددت عقدك 3 سنوات بـ10 ملايين دولار، بالعربي أنت تحصّل في الشهر مليون ريال.. فماذا قدمت؟ غير التحريض والتأليب على الإدارة؟.. الأهلي يحتاج لرئيس لديه قدرة مالية كبيرة أو داعم يكون معه رئيس يدعمه بمبالغ مالية كبيرة، وأقول كرسي الأهلي أكبر منك يا عبد الإله مؤمنة“.

وأضاف: ”الأهلي ليس لديه الدافعية التي يملكها الفيصلي.. ولكن وجدنا الأهلي ينتكس مع استقبال شباكه هدف التعادل، وواضح أن هؤلاء اللاعبين مهزومون نفسيا قبل أن يكونوا مهزومين فنيا، عناصر الأهلي أفضل من عناصر الفيصلي لكن الأهلي يدخل بروح انهزامية“.

#الدوري_مع_وليد | محمد الشيخ: السومة أعطانا محاضرة الأسبوع الماضي.. يا سومة هل دفعت مهر عقدك الذي يبلغ 10 مليون دولار؟#قناة_SBC pic.twitter.com/4I8kNXmy0k — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 27, 2021

فيما قال سلطان اللحياني: ”الفيصلي فريق يثق في قدراته، ولكن الأهلي يضيع الفرص المحققة وتستمر أخطاؤه الدفاعية في الكرات العرضية، والفريق يفتقد القيمة في التنظيم الدفاعي“.

#الدوري_مع_وليد | سلطان اللحياني: الفيصلي فاز لثقته في قدراته.. أهم أسباب خسارة الأهلي هي إضاعة الفرص واستمرار الأخطاء الدفاعية في الكرات العرضية.#قناة_SBC pic.twitter.com/tiHeDPjlCS — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 27, 2021

وأشار الناقد الرياضي أحمد المصيبيح: ”الأهلي أصبح لغزا محيّرا، ولو يحضر أعتى المدربين، طالما هو بهذه الروح لن يتقدم، والفيصلي أكد أن الدوري لا صغير فيه ولا كبير، وقدم المهر الذي كان يتحدث عنه عمر السومة، ولا يمكن للهداف التاريخي أن يضيع الأهداف السهلة بهذه الطريقة، وحان له العديد من الفرص للتقدم في جدول الترتيب ولكنه لم يستغلها، وكان الله في عون عشاق الأهلي“.

#أحمد_المصيبيح: #الأهلي أصبح لغزا محيّرا، لو يجيب أعتى المدربين، طالما بهذه الروح ما يمدي!

و #الفيصلي أكد أن الدوري "لا فيه صغير ولا كبير"، وكان الله في عون عشاق الأهلي.#كورة_روتانا@Ahmedalmusibh pic.twitter.com/OB6GkkkiKB — روتانا خليجية (@Khalejiatv) February 28, 2021

وقال الناقد عايض مبخوت: ”لو كان ثمة جمهور لكانت المباراة من أروع المباريات في الفترة الأخيرة، وبعد خسارة الأهلي من الشباب لم أتوقع حضوره المميز أمام الفيصلي وقدم واحدة من أفضل مبارياته على المستوى الفني، مشكلة دفاع الأهلي لم يتم حلها منذ بداية الموسم، وعمر السومة يجب أن يراجع نفسه في المستوى الذي يقدمه وإضاعة الفرص السهلة وضربات الجزاء، بدلا من الحديث عن الأشخاص المحيطين، وإذا لم يسجل المهاجم فالفريق سيواجه مشكلة ولذلك المهاجمون أسعارهم مرتفعة“.

#عايض_مبخوت:

مشكلة دفاع الأهلي لم يتم حلها منذ بداية الموسم، و #عمر_السومة يجب أن يراجع نفسه على المستوى الذي يقدمه وإضاعة الفرص وضربات الجزاء#الأهلي_الفيصلي #كورة_روتانا pic.twitter.com/p6fwxqV5F8 — برنامج كورة (@korarotana) February 27, 2021

وشدد الناقد الرياضي عيد الثقيل: ”الفيصلي تعامل بذكاء مع المباراة وحقق فوزا مستحقا، والأهلي فرط أكثر من مرة في فرص التقدم بترتيب الدوري السعودي، ورغم العطاء الجميل طالما أضعت فرصا ستستقبل أهدافا، ومن الواضح أن التركيز الذهني غير جيد خاصة أمام المرمى، والله يعين جمهور الأهلي الفريق فرط في الموسم بشكل غريب جدا“.

#عيد_الثقيل:

الفيصلي تعامل بذكاء مع المباراة وحقق فوز مستحق، والأهلي فرط أكثر من مرة في فرص التقدم بترتيب الدوري #الأهلي_الفيصلي #كورة_روتانا pic.twitter.com/jzBj70RO5r — برنامج كورة (@korarotana) February 27, 2021

وأشار الإعلامي ناصر الجديع في تحليله للقاء: ”لي رأي مبكر وقد قلته، إن الأهلي أكبر من رئيسه عبد الإله مؤمنة.. ولكن أمام الفيصلي لا يمكن لوم المدرب أو الإدارة فاللاعبون لاحت لهم فرص تهديفية سهلة، ويمكن فلادان زاد الطين بلة بتغييراته، والفيصلي عاقب الأهلي على إهداره الفرص الكثيرة“.