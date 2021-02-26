رسميًا.. منع خالد البلطان من دخول نادي الشباب لمدة شهرين‎

قررت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية منع خالد البلطان رئيس نادي الشباب من مزاولة النشاط الرياضي ومنعه من دخول النادي، وعدم مرافقته فرق النادي داخليًا وخارجيًا لمدة شهرين.

كما تقرر منع أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي من مزاولة النشاط الرياضي حتى نهاية الموسم الرياضي المقبل.

وسيتولى نائب الرئيس في نادي الشباب مهام رئيس مجلس الإدارة خلال فترة سريان الجزاء الصادرة بحق خالد البلطان.

وزارة الرياضة تُصدر قرارًا بمنع رئيس نادي الشباب من مزاولة النشاط الرياضي ومنعه من دخول النادي وعدم مرافقته فرق النادي داخليًا وخارجيًا لمدة شهرين، كما تقرر منع مدير المركز الإعلامي من مزاولة النشاط الرياضي حتى نهاية الموسم الرياضي المقبل pic.twitter.com/m4UhhpD3Le — وزارة الرياضة (@gsaksa) February 26, 2021

وفيما يلي نص عقوبات وزارة الرياضة السعودية كاملة:

إشارة للأحداث التي صاحبت المباراة التي جمعت فريقي النصر والشباب والتي أقيمت، يوم السبت 13 فبراير 2021م، ضمن الجولة الثامنة عشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبناءً على المقطع المرئي الذي تم نشره عبر الحساب الرسمي لنادي الشباب في منصة التواصل الاجتماعي (تويتر)، يوم الأحد 14 فبراير 2021م، والمتضمن تصريحًا للاعب الفريق الكروي الأول في النادي/ سيباستياو جونيور بشأن القضية المنظورة لدى جهة الاختصاص في حينها، ولما تضمنه التصريح من اتهامات -اتضح عدم ثبوتها فيما بعد بناءً على القرارات الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم- ، وحيث راعت الوزارة خلال فترة التحقيقات اختصاص لجنة الانضباط والأخلاق في النظر في تلك الأحداث والفصل فيها بحسب الاختصاص.

وبناءً عليه، فإن وزارة الرياضة ومن منطلق اختصاصاتها النظامية وفقًا لما نصت عليه اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، قد أكملت تحقيقاتها مع كل من رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، ومدير المركز الإعلامي في النادي، فيما يخص مقطع الفيديو المنشور، وأصدرت القرارات التالية:

أولًا: إيقاع الجزاءات التالية على رئيس مجلس إدارة نادي الشباب الأستاذ/ خالد البلطان، وهي:

1 – المنع من مزاولة النشاط الرياضي لمدة شهرين اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، استنادًا إلى نص المادة (88 / 2 / ب).

2 – المنع من دخول النادي لمدة شهرين اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، استنادًا إلى نص المادة (88 / 2 / ج).

3 – المنع من مرافقة فرق النادي داخليًا وخارجيًا لمدة شهرين اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، استنادًا إلى نص المادة (88 / 2 / د).

🎥 لقطات خاصة للديوانية توضّح انفعال رئيس نادي #الشباب خالد البلطان بعد مشادة بين سيبا و حسين عبدالغني.#الديوانيه pic.twitter.com/vOWNaGTkDi — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 13, 2021

ثانيًا: إيقاع جزاء المنع من مزاولة النشاط الرياضي حتى نهاية الموسم الرياضي المقبل 2021/2022م على مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب/ أحمد المسعود استنادًا إلى نص المادة (88 / 2 / ب)، أخذًا بالاعتبار تكرار المخالفة التي ارتكبها خلال الموسم الرياضي السابق.

كما توضح الوزارة أنه وفقًا لنص المادة (32) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، فإن نائب الرئيس في نادي الشباب سيتولى مهام رئيس مجلس الإدارة خلال فترة سريان الجزاء الصادر بحقه.