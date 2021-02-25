رسميا.. براءة حسين عبدالغني من العنصرية ومعاقبة الشباب وخالد البلطان وسيبا‎

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة لاتحاد كرة القدم السعودي براءة حسين عبدالغني المدير التنفيذي لنادي النصر من تهمة العنصرية ضد سيبا لاعب الشباب واكتفت بإيقافه.

وقررت اللجنة إيقاف حسين عبدالغني مباراتين، وتغريمه 40 ألف ريال لمحاولته الاعتداء على مسؤول من فريق الشباب، ورد شكوى نادي الشباب بشأن شبهة التمييز العنصري.

كما قررت اللجنة منع خالد البلطان رئيس نادي الشباب من دخول الملعب 3 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال، إثر الاتهامات التي وجهها الثنائي البلطان وسيبا لعبدالغني بنهاية مباراة الفريقين، ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي.

وقررت اللجنة أيضًا إيقاف سيبا لاعب الشباب مباراتين وتغريمه 200 ألف ريال؛ بسبب إدلائه بتصريح تضمن إثارة للرأي العام في الفيديو الذي ظهر فيه بحساب ناديه.

وكانت اللجنة قد أعلنت مؤخرا إيقاف حسين عبد الغني وخالد البلطان عن مرافقة فريقيهما لمدة 15 يوما لحين انتهاء التحقيق معهما.

لجنة الانضباط توقف حسين عبدالغني وتحرم خالد البلطان من دخول الملاعب مؤقتا https://t.co/ttheMh0Kjq pic.twitter.com/sx9ZM6xcg7 — إرم سبورت (@EremSports) February 15, 2021

السويكت غاضب

وفي أول رد فعل حول هذه العقوبات أبدى صفوان السويكت رئيس نادي النصر، غضبه الشديد من تلك العقوبات التي أعلنتها لجنة الانضباط.

وغرد السويكت عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر قائلًا: ” إساءات لفظية وتجريح وإتهام وتشهير أمام الملأ وتعدٍ على السمعة الشخصية وتأليب للرأي العام وإساءة لوجه الرياضة السعودية داخليًا وخارجيًا ومخالفة صريحة، لجميع المواد النظامية، وفي النهاية عقوبة مخففة، تمخض الجبل فولد فأرًا، عجبي والله”.

وأضاف: “ الأمل بالله ثم في النيابة العامة والمحكمة الجزائية في إحقاق الحق والأخذ بحق المظلوم“.

إساءات لفظية وتجريح وإتهام في الذمم وتشهير أمام الملأ وتعدي على السمعة الشخصية وتأليب للرأي العام وإساءة لوجه الرياضة السعودية داخليا وخارجيا ومخالفة صريحة لجميع المواد النظامية، وفي النهاية عقوبة مخففة جدا !!! تمخض الجبل فولد فأرا .. عجبي والله — د. صفوان السويكت (@AlsuwaiketS) February 25, 2021

الأمل بالله ثم في النيابة العامة والمحكمة الجزائية في إحقاق الحق والأخذ بحق المظلوم — د. صفوان السويكت (@AlsuwaiketS) February 25, 2021

واندلعت شرارة الأزمة خلال استبدال سيبا من ملعب المباراة في الدقيقة 89، ومروره من أمام مقاعد بدلاء النصر، لتحدث مناوشة بينه وبين احتياطي فريق النصر، قبل أن يوضح اللاعب سيبا أنه تعرض لكلمة عنصرية مسيئة.

واتهم سيبا حسين عبدالغني بأنه وجه تجاهه كلمة عنصرية، وذلك بحسب مقطع فيديو مصور بثه المركز الإعلامي بنادي الشباب، قبل أن يقوم بحذفه بصورة نهائية، حيث أوضح سيبا أنه يتطلع لحمايته ومعاقبة الشخص الذي هاجمه، موضحا أنه يتمنى ألا يلجأ إلى ”فيفا“ من أجل أخذ حقه، بحسب وصفه.

🎥 لقطات خاصة للديوانية توضّح انفعال رئيس نادي #الشباب خالد البلطان بعد مشادة بين سيبا و حسين عبدالغني.#الديوانيه pic.twitter.com/vOWNaGTkDi — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 13, 2021

في حين أصدرت إدارة نادي النصر بيانا صحفيا للدفاع عن حسين عبد الغني، موضحا أنه بعث بخطاب إلى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، كما تقدمت الإدارة بخطاب شكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق تطالب فيه بالتدخل بعد الأحداث المخجلة التي ظهرت في مباراة الفريق والألفاظ المسيئة بحق عبد الغني واتهامه باتهامات باطلة تعدّ مسيئة لكرة القدم السعودية، وليس لنادي النصر فقط.