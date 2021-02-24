تقرير: إدارة الأهلي السعودي تتجه لمعاقبة عمر السومة ومحمد العويس بعد تصريحات "مهر الدوري"

كشفت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي السعودي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، تتجه لمعاقبة عمر السومة ومحمد العويس، لاعبي الفريق، بعد التصريحات النارية التي أطلقها الثنائي عقب الخسارة أمام الشباب بثلاثية نظيفة في الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“ عن ما سمته مصدر مطلع في النادي الأهلي، أن الإدارة تدرس أيضا فرض عقوبات داخلية على عدد من لاعبي الفريق الأول بالتنسيق مع الجهازين الفني والإداري.

وأوضح المصدر، أن ”هناك اجتماعا ستعقده إدارة النادي مع الثنائي السومة والعويس، إلى جانب اجتماع موسع مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين، قبل اتخاذ قرارها النهائي“.

وأكد وجود تحركات لاحتواء الأزمة بتقديم اللاعبين اعتذارهما لإدارة النادي وفتح صفحة جديدة بالتعاهد على بذل قصارى الجهد لإسعاد جماهير ”الراقي“.

وخرج اللاعبان الحارس محمد العويس وعمر السومة بتصريحات هجومية على إدارة النادي عقب الخسارة من الشباب بسبب عدم وجود الدعم أو كما أطلقا عليه دفع “مهر” الدوري السعودي.

وقال السومة في تصريحاته عبر القناة الرياضية السعودية: ”أقولها بصراحة للجماهير، اللاعبون والمدرب يقدمون كل ما لديهم لكننا لم نلق دعما من الإدارة أو أشياء أخرى لا أحب الحديث عنها الوضع هنا مأساوي“.

وأضاف: ”الفوز بالدوري له مهر والأهلي لم يقدم ربعه فكيف ننافس على اللقب هذا الموسم.. هناك تقصير من النادي الأهلي كثيرا ولا نعرف السبب فى ذلك ولم يعد هو كما كان فى السابق“.

وتابع: ”من حق الجمهور أن يقول ما يراه لأنه غيور على النادى ولديهم حق، دوري أبطال آسيا هو الملاذ الأخير لنا لإنجاح موسم الفريق“.

عمر السومة – لاعب #الأهلي :

الوضع بالأهلي جداً مأساوي، و كل مايحدث هو مجهود لاعبين ومدرب وهناك تقصير كثير كثير.#الشباب_الأهلي pic.twitter.com/ood5ny9NTh — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 22, 2021

فيما قال العويس: ”أبارك لنادي الشباب، لا أعلم ماذا أقول، الدوري يحتاج إلى مهر وليس بقليل، الدوري يحتاج لعمل جيد ومادة ومنهجية“.

وأضاف: ”أريد الدفاع عن زملائي، أرفع لهم الراية والقبعة، قاتلوا بشكل قوي وكافحوا من أجل المنافسة، ولن نرفع الراية البيضاء ونحن قادرون على المحاربة“.

وأبرز: ”مهر الدوري واضح أسألوا لاعبي الشباب كيف يكون مهر الدوري السعودي مهره واضح لا أريد الحديث أكثر من ذلك“.

محمد العويس : مهر الدوري واضح، وأشكر زملائي اللاعبين فقط. تصريح محمد العويس كاملاً بعد الخسارة من الشباب .. pic.twitter.com/NPeEA8djan — عز (@MnbrMadrid5) February 22, 2021

وتوقف رصيد الراقي عقب هذه الخسارة عند 35 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب من 20 جولة حقق خلالها 10 انتصارات و5 تعادلات، بينما خسر 5 مباريات.