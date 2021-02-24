أسباب فوز النصر على الهلال في "ديربي الرياض"

حقق نادي النصر فوزا ثمينا على ضيفه الهلال، بنتيجة (1-0)، في مباراة ديربي الرياض، التي جمعتهما، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب ”مرسول بارك“، ضمن مواجهات الجولة الـ20 للدوري السعودي.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 21 عن طريق الأرجنتيني جونزالو مارتينيز بعد تمريرة رائعة من البرازيلي بيتروس.

ورفع النصر رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الهلال عند 36 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن الشباب المتصدر.

وأجمع العديد من المحللين والنقاد الرياضيين على أن المباراة لم ترتق للمستوى الفني العالي، ولكن النصر نجح بنظامه التكتيكي القوي في اقتناص الفوز من لاعبي الهلال المتأثرين نفسيا وبدنيا.

وقال الناقد الرياضي محمد العنزي: ”الهلال خسر السوبر وكأس الملك والآن يبتعد عن الدوري بـ 5 نقاط، وأتباعه يناقشون تصريحات عمر السومة والفريق الفلاني في زحل، الهلال مهدد أن يخرج من هذا الموسم صفر اليدين دون أي إنجاز“.

#الدوري_مع_وليد | محمد العنزي: الهلال خسر السوبر وكأس الملك والآن يبتعد عن الدوري ومحبينه يناقشون تصريحات السومة والفريق الفلاني في زحل..#قناة_SBC pic.twitter.com/M2hBhlkj3R — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 23, 2021

من جانبه، قال الإعلامي عبدالعزيز السويد، في معرض تحليله للقاء: ”بالنسبة للنصر غير الفوز الفريق كان يحتاج لاستفاقة نفسية ومعنوية، والهلال تفاجأ بطريقة خصمه، النصر رجع للتكتيك الواقعي إغلاق المنطقة واللعب على التفاصيل والهدف يأتي في الوقت المناسب، وإصابات النصر أجبرته ألا يجاري الهلال في اللعب البدني، الهلال في الدور الثاني حصّل 6 نقاط فقط من أصل 15 متاحة، عكس النصر الذي حصل على 7 نقاط من 15 نقطة عكس أرقامه في الدور الأول، والفريق ما زال في التعافي، والحارس برادلي جونز له دور كبير في الحفاظ على نظافة شباكه، ومشكلة الهلال في اعتماده على إيصال الكرة لغوميز فقط دون حلول أخرى والطريقة أصبحت محفوظة، ولا يمكن معالجة لاعب على حساب فريق“.

وقال الناقد الرياضي ماجد التويجري: ”الديربي يعبر عن واقع الفريقين في مباراة متوسطة، وفي نظري الهلال كان تائهًا، والنصر لم يكن جيدًا ولكن الجهاز الفني لعب بواقعية، بطل هذه المباراة برازيلي اسمه بيتروس، صنع هدفا ووزع على لاعبي الهلال الكرات، هاجم ودافع بمكر وشراسة، حتى غوميز وهو لاعب كبير أخرجه عن طوره، وأيضا هناك ذكاء مارتينيز“.

وأضاف: ”النصر قدم أعظم شوط له هذا الموسم، ومدرب النصر كسب المباراة حتى في التغييرات عكس الهلال الذي خسر أيضا في تغييراته، ومثل هذه المباريات تجعلك تتعافى 100% والخسارة تعيدك لدائرة الصفر“.

#ماجد_التويجري:

الديربي يعبر عن واقع الفريقين ،وفي نظري "الهلال" كان تائهًا ،و"النصر" لم يكن جيدًا ولكن الجهاز الفني لعب بواقعية#كورة_روتانا #النصر_الهلال pic.twitter.com/i4UITnONh4 — برنامج كورة (@korarotana) February 23, 2021

وقال حاتم خيمي في تحليله عن أداء النصر والهلال في الديربي: ”ثمة دروس كثيرة رغم أن المباراة لم ترتق للمستوى العالي، مدرب النصر الحالي تكتيكي على مستوى عال، المهم هو العقلية وليس السن، وهو لعب بالطريقة التي يكرهها الهلاليون: دفاع منطقة، وهجمات مرتدة“.

وأضاف: ”ومع ذلك النصر كان محظوظا بمرور ثلث الساعة الأولى من المباراة دون أن يستقبل هدفا، أيضا الانضباط التكتيكي من قِبل نورالدين أمرابط، وبيتي مارتينيز والذي كان يلعب بالشوكة والسكين ولكن أمام الهلال أظهر مخالبه، المؤلم للهلال أنه أخرج ثلث ساعة والفريق مهزوم واللاعبون لم يقدموا أي ردة فعل، عامل اللياقة فيه مشكلة وحتى التغييرات لم تقدم جديدا ومن المستحيل أن هذا هو الهلال، وقت الحسم غير قادر على العودة والنصر ضغط عليه بقوة، وهي مشكلة ستؤثر على الفريق في مسيرته المقبلة“.

من جانبه، علق محمد الدعيع، حارس مرمى الهلال السابق، عبر حسابه على تويتر: ”فريق متنرفز داخل الملعب كيف راح يفوز، ولكن لا زالت الكورة في الملعب، والأمل بالدوري ما زال موجودا“.

وأوضح: ”يجب تصحيح الأخطاء سواء كانت إدارية أو فنية أو على مستوى اللاعبين، ويجب على اللاعبين فهم أن جميع الفرق التي لا تنافس على الدوري تلعب بهذه الأساليب القديمة أمامهم، وكلنا ثقة في زعيم آسيا“.

فريق متنرفز داخل الملعب كيف راح يفوز ولكن لا زالت الكورة فالملعب و الأمل بالدوري مازال و يجب تصحيح الاخطاء سوا كانت ادارية او فنية او على مستوى اللاعبين و يجب على اللاعبين فهم ان جميع الفرق التي لا تنافس على الدوري تلعب في نفس هذي الأساليب القديمة امامهم

وكلنا ثقه في زعيم آسيا💙 — محمد الدعيع (@MohammedAlDeaye) February 23, 2021

وقال الناقد عبدالمحسن الجحلان: ”النصر اختلف مع مدربه الحالي هورفات ولعب بإمكانيات وطرق تتناسب مع الفريق وحقق نتائج والفريق في أدائه مقنع، ولكن مع الهلال هناك مشكلة في لياقة لاعبيه يقدم شوطا ممتازا والشوط الثاني يتوارى بنسب أقل، ويجب على مدرب الهلال تغيير طريقته وأسلوبه، وألا يسير بوتيرة واحدة طوال الـ90 دقيقة“.

عبدالمحسن الجحلان : النصر اختلف مع "إلين" .. ويجب على مدرب الهلال تغيير طريقته.

الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/1AOb27ZNWc — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 24, 2021

وأشار الناقد فهد الطخيم: ”الهلال دخل المباراة مشحونا، ولا أعرف هل السبب هو هيبة النصر، أو اللاعب الخلوق بيتروس، وقوة الدفاع النصراوي المتماسك وأبدع الفريق في كل خطوطه، والنصر دائما بمن حضر، ولو كان عبدالرزاق حمدالله موجودا لتكررت نتيجة السوبر بثلاثة أهداف نظيفة؛ لأنه لاعب له قوته وحضوره وانتصار العالمي أعطى الدوري حلاوة ورونقا“.