ترتيب الدوري السعودي: النصر يسقط الهلال ويمنح الشباب فرصة للابتعاد بالصدارة (فيديو)

اقتنص النصر فوزا ثمينا على حساب الهلال بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ”مرسول بارك“، ضمن منافسات الجولة الـ20 للدوري السعودي.

وسجل هدف النصر غونزالو مارتينيز مع الدقيقة 21 من الشوط الأول.

وشهدت المباراة العديد من المناوشات والاشتباكات اللفظية بين اللاعبين، ما تسبب بظهور البطاقات الصفراء للاعبي الفريقين، كما أشهر حكم المباراة، بطاقة حمراء في وجه سعود كريري، مدير الكرة في نادي الهلال، حيث أبعده عن دكة بدلاء الفريق إلى خارج الملعب نهائيًا، بعد مشادته مع بيتروس.

اشتباكات بين لاعبي الهلال والنصر والبطاقة الحمراء تظهر (فيديو) https://t.co/wwq16B3HvV pic.twitter.com/KIrnYvqC5C — إرم سبورت (@EremSports) February 23, 2021

وبهذه النتيجة، توقف رصيد الهلال عند 36 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط مع الشباب متصدر ترتيب الدوري السعودي، ووصل النصر للنقطة 28 بالمركز الثامن.

وأمام الشباب فرصة للابتعاد بصدارة الترتيب خلال مواجهة نظيره ضمك في الجولة 21 يوم الأحد المقبل، بينما يواجه الهلال نظيره الفتح، والنصر ضد أبها، في اليوم نفسه.

هدف بيتي مارتينيز نجم النصر في شباك الهلال بعد تمريرة ممتازة من بيتروس #الهلال_النصر pic.twitter.com/lWrQo5C3KQ — إرم سبورت (@EremSports) February 23, 2021

وفي مباراة أخرى انتفض الفيصلي في آخر ربع ساعة من المباراة ليعدل تأخره بهدف إلى انتصار 3-1 على مضيفه الاتحاد في الجولة 20.

وضع البرازيلي رومارينيو الاتحاد في المقدمة في الدقيقة 26 بعد عمل رائع من زميله فهد المولد.

وانتفض الفيصلي في الشوط الثاني ليسيطر على المباراة ويدرك التعادل بهدف عكسي لمدافع الاتحاد حمد المنصور في الدقيقة 73.

وسجل جوليو تفاريس الهدف الثاني للفيصلي قبل ثماني دقائق من النهاية قبل أن يكمل ألكسندر ميركل الثلاثية في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 26 نقطة ليتقدم للمركز التاسع بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 32 في المركز الرابع.

وفي مباراة ثالثة، سجل نعيم السليتي هدفا جميلا قرب النهاية ليقود الاتفاق للفوز 3-2 على مضيفه الفتح.

وتلقى السليتي تمريرة رائعة من زميله محمد الكويكبي ليضعها بمهارة من فوق الحارس في الدقيقة 79.

وكان الفتح قد أنهى الشوط الأول متفوقا بهدف سجله توفيق بوحميد في الدقيقة 36 بعد تسديدة قوية. وعادل وليد أزارو النتيجة للاتفاق في الدقيقة 47 بعد عمل رائع من السليتي.

وسجل ميتشل تي فريدي الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 62 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل الكويكبي للاتفاق في الدقيقة 67 بعد أن تابع تسديدة مرتدة من العارضة.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس بينما توقف رصيد الفتح عند 25 نقطة في المركز العاشر.

وتجاوز الباطن أزمة غياب خمسة من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابة بفيروس كورونا وتعادل مع ضيفه القادسية 2-2 ليقتنص نقطة ثمينة من المواجهة.

وضع ستانلي أوهاويتشي القادسية في المقدم بضربة رأس في الدقيقة 17 وأدرك فابيو أبرو التعادل للباطن قبل الاستراحة مستفيدا من ارتباك دفاع القادسية بعد خطأ من الحارس.

وسجل المهاجم صالح آل عباس الهدف الثاني للباطن في الدقيقة 73 قبل أن يدرك كاروليس أندريا التعادل للقادسية في الدقيقة 75.

ورفع القادسية رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس بينما رفع الباطن رصيده إلى 24 نقطة في المركز 12.

وتعادل العين 1-1 مع ضمك المتعثر مثله في نتيجة لا تخدم الطرفين.

وضع حسن حربي العين في المقدمة في الدقيقة 47 قبل أن يعادل البديل منصور حمزي النتيجة لضمك في الدقيقة 77.

واستمر العين في المركز الأخير برصيد 15 نقطة وكذلك ضمك في المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة.