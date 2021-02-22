رياضة

تصريحات نارية من عمر السومة ومحمد ا...
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تصريحات نارية من عمر السومة ومحمد العويس بعد خسارة الأهلي أمام الشباب (فيديو)

الأهلي لم يحقق الفوز في آخر 3 مباريات في الدوري السعودي، حيث تعادل مع الاتحاد والعين، وخسر من الشباب.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

أدلى النجم السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي بتصريحات نارية، بعد الخسارة 0/3 أمام الشباب، في الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الإثنين.

وقال السومة، في لقاء مع ”القنوات الرياضية السعودية“: ”بكل اختصار يجب أن يعرف الجمهور أن الدوري له مهر، والأهلي لم يقدم ربع المهر، على أي أساس سننافس على الدوري، للمنافسة على الدوري يجب أن نمتلك كل المقومات، نحن لا نمتلك أي شيء“.

وأضاف السومة: ”الوضع مأساوي جدا، نحن تعبنا، يجب أن يعرف الجمهور أن ما نفعله مجهود لاعبين ومدرب، هناك تقصير كبير من الأهلي، نحن ما عندنا شيء، متأخرين في كل شيء“.

وأوضح: ”لم يعد هذا النادي الأهلي الذي جئت إليه.. هناك تغيير كبير“.

أما محمد العويس حارس الأهلي فقال: ”لا أعرف كيف أعبر، لكن الدوري يحتاج مهرا، أي دوري يحتاج عملا ومادة ومنهجية، أرفع القبعة للاعبين وأشكرهم جزيل الشكر“.

وبسؤاله عمن يتحمل مسؤولية الخسارة أمام الشباب قال العويس: ”أنا شكرت فئة وحدة بس!“.

من جهته، قال ناصر الشيبان مراسل ”القنوات الرياضية السعودية“: ”ردة الفعل واضحة، لمست من حديث الجهاز الفني وجود عتب لم يظهر، حسب مصادرنا هناك فراغ بين إدارة الأهلي واللاعبين والجهاز الفني“.

وكبد الشباب منافسه الأهلي الخسارة الخامسة، في حين حقق زملاء السومة 10 انتصارات و5 تعادلات ويملك الفريق 35 نقطة في المركز الثالث.

ولم يحقق الأهلي الفوز في آخر 3 مباريات في الدوري السعودي، حيث تعادل مع الاتحاد والعين، وخسر من الشباب.

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