تصريحات نارية من عمر السومة ومحمد العويس بعد خسارة الأهلي أمام الشباب (فيديو)

أدلى النجم السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي بتصريحات نارية، بعد الخسارة 0/3 أمام الشباب، في الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الإثنين.

وقال السومة، في لقاء مع ”القنوات الرياضية السعودية“: ”بكل اختصار يجب أن يعرف الجمهور أن الدوري له مهر، والأهلي لم يقدم ربع المهر، على أي أساس سننافس على الدوري، للمنافسة على الدوري يجب أن نمتلك كل المقومات، نحن لا نمتلك أي شيء“.

وأضاف السومة: ”الوضع مأساوي جدا، نحن تعبنا، يجب أن يعرف الجمهور أن ما نفعله مجهود لاعبين ومدرب، هناك تقصير كبير من الأهلي، نحن ما عندنا شيء، متأخرين في كل شيء“.

وأوضح: ”لم يعد هذا النادي الأهلي الذي جئت إليه.. هناك تغيير كبير“.

عمر السومة – لاعب #الأهلي :

الوضع بالأهلي جداً مأساوي، و كل مايحدث هو مجهود لاعبين ومدرب وهناك تقصير كثير كثير.#الشباب_الأهلي pic.twitter.com/ood5ny9NTh — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 22, 2021

أما محمد العويس حارس الأهلي فقال: ”لا أعرف كيف أعبر، لكن الدوري يحتاج مهرا، أي دوري يحتاج عملا ومادة ومنهجية، أرفع القبعة للاعبين وأشكرهم جزيل الشكر“.

وبسؤاله عمن يتحمل مسؤولية الخسارة أمام الشباب قال العويس: ”أنا شكرت فئة وحدة بس!“.

محمد العويس – لاعب #الأهلي :

الدوري يحتاج عمل ومادة و منهجية، مهر الدوري واضح.. و أنا أشكر اللاعبين فقط.#الشباب_الأهلي pic.twitter.com/wM1YwezIgW — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 22, 2021

من جهته، قال ناصر الشيبان مراسل ”القنوات الرياضية السعودية“: ”ردة الفعل واضحة، لمست من حديث الجهاز الفني وجود عتب لم يظهر، حسب مصادرنا هناك فراغ بين إدارة الأهلي واللاعبين والجهاز الفني“.

وكبد الشباب منافسه الأهلي الخسارة الخامسة، في حين حقق زملاء السومة 10 انتصارات و5 تعادلات ويملك الفريق 35 نقطة في المركز الثالث.

ولم يحقق الأهلي الفوز في آخر 3 مباريات في الدوري السعودي، حيث تعادل مع الاتحاد والعين، وخسر من الشباب.

ناصر الشيبان – مراسل الرياضية السعودية :

حسب مصادرنا هناك فراغ ما بين ادارة النادي #الأهلي و اللاعبون و الجهاز الفني، و مباركة #خالد_البلطان للاعبي فريقه ستكون حاضرة عبر الاتصال المرئي.#الشباب_الأهلي pic.twitter.com/pGnbTTCWrA — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 22, 2021