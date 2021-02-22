عبدالرزاق حمدالله يغيب عن تدريبات النصر قبل مباراة الهلال

غاب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله عن تدريب نادي النصر، اليوم الإثنين، قبل مباراة الهلال، في قمة مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين، الثلاثاء.

وقالت صحيفة ”الرياضية“ عبر موقع ”تويتر“ إن حمدالله غاب عن تدريب النصر الأساسي على ملعب مرسول بارك تحضيرا لمباراة الديربي غدا أمام الهلال.

وكان حمدالله، هداف الدوري السعودي الموسم الماضي، قد شعر بآلام في الفخذ، ولم يستكمل تدريب الفريق أمس.

ويعني غياب حمدالله عن تدريب اليوم تأكد خروجه من تشكيل فريقه أمام الهلال.

وسجل حمدالله 3 أهداف فقط الموسم الحالي في الدوري السعودي ما فتح باب الانتقادات الموجهة ضده.

ويستضيف النصر على ملعب مرسول بارك منافسه الهلال، بعد أن فاز النصر 3/0 في 30 يناير الماضي في كأس السوبر السعودي، سجل منها حمدالله هدفا.

وكان الهلال قد فاز 2/0 في مباراة الدور الأول، كما فاز 2/1 في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في نوفمبر الماضي.

وحصد النصر 25 نقطة من 19 مباراة في الدوري السعودي الموسم الحالي، مقابل 36 نقطة للهلال من 19 مباراة.