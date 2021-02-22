سكاي سبورتس: دييغو كوستا يرفض عرضا جديدا من النصر

قالت شبكة ”سكاي سبورتس“ إن ساو باولو البرازيلي انضم إلى سباق التعاقد مع الإسباني الجنسية والبرازيلي الأصل دييغو كوستا، الذي رفض عرضًا آخر من فريق سعودي.

وعقد كوستا محادثات بشأن الانتقال إلى بالميراس، لكن قيل إن منافسه المحلي ساو باولو تواصل معه خلال الأسبوع الماضي ليتعاقد معه بعدما فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد في وقت سابق.

وكما تأثرت المحادثات مع بالميراس بتجدد الاهتمام من النصر السعودي، الذي عرض على المهاجم صفقة بقيمة 5.2 مليون جنيه إسترليني (6 ملايين يورو) حتى صيف العام 2022، وذلك بعدما أبدى الشباب اهتماما مماثلا بمهاجم أتلتيكو مدريد السابق.

Diego costa on fire here man🔥🔥🔥🔥

What a goal😄 Via @ChelseaFC pic.twitter.com/WJzvMB5JqG — BluesHive (@Blues_Hive01) February 20, 2021

وأراد لاعب تشيلسي وأتلتيكو مدريد السابق عقدا بقيمة 6.9 مليون جنيه إسترليني (8 ملايين يورو) لنفس المدة الزمنية، ولكن يبدو أن النصر تراجع عن رغبته بسبب المبالغة في طلبات كوستا المالية.

وكشفت ”سكاي سبورتس“ حصريًا في وقت سابق من هذا الشهر أن بالميراس عرض على كوستا عقدا لمدة عامين مقابل حوالي 2.6 مليون جنيه إسترليني سنويًا بعد الضرائب للاعب الذي يعيش في البرازيل حاليا.

ونفى أبيل فيريرا المدير الفني لبالميراس وجود أي مفاوضات جارية مع مهاجم براغا السابق.

يذكر أن بالميراس هو نادي الطفولة لكوستا، ويقال إنه يريد إنهاء مسيرته باللعب في موطنه البرازيل، رغم أنه أجرى العديد من المفاوضات مع أندية في تركيا وقطر.

وعرض أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يحتل أحد المراكز الستة الأولى في المسابقة عرضا على كوستا لكن اللاعب رفض ذلك أيضًا، لأن المهاجم البالغ من العمر 32 عاما يريد عقدا لمدة عامين.

وبدأ كوستا مسيرته المهنية في برشلونة إسبورتيفو كابيلا الذي يتخذ من ساو باولو مقرا له قبل أن ينتقل إلى البرتغال لبدء مسيرته في أوروبا مع براغا، ثم انتقل لأتلتيكو مدريد.

وفي صيف 2014، انضم كوستا إلى تشيلسي، وتألق مع النادي اللندني تحت قيادة جوزيه مورينيو، وسجل 20 هدفا في الدوري الإنجليزي ليحقق اللقب في موسمه الأول.

وعاد اللاعب الإسباني البرازيلي إلى أتلتيكو مدريد في 2018، وعلى الرغم من أنه ولد ونشأ في البرازيل ولعب مرتين مع منتخب بلاده، لكن كوستا شارك مع إسبانيا بعد حصوله على جنسيتها، حيث لعب فقط للبرازيل في المباريات الودية.