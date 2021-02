سكاي سبورتس: دييغو كوستا يرفض عرضا جديدا من النصر

قالت شبكة ”سكاي سبورتس“ إن ساو باولو البرازيلي انضم إلى سباق التعاقد مع الإسباني الجنسية والبرازيلي الأصل دييغو كوستا، الذي رفض عرضًا آخر من فريق سعودي.

وعقد كوستا محادثات بشأن الانتقال إلى بالميراس، لكن قيل إن منافسه المحلي ساو باولو تواصل معه خلال الأسبوع الماضي ليتعاقد معه بعدما فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد في وقت سابق.

وكما تأثرت المحادثات مع بالميراس بتجدد الاهتمام من النصر السعودي، الذي عرض على المهاجم صفقة بقيمة 5.2 مليون جنيه إسترليني (6 ملايين يورو) حتى صيف العام 2022، وذلك بعدما أبدى الشباب اهتماما مماثلا بمهاجم أتلتيكو مدريد السابق.

Diego costa on fire here man🔥🔥🔥🔥

What a goal😄

Via @ChelseaFC pic.twitter.com/WJzvMB5JqG

— BluesHive (@Blues_Hive01) February 20, 2021