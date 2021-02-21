استبعاد عبدالرزاق حمدالله من تشكيلة النصر ضد الهلال‎

قرر الكرواتي ألين هورفات المدير الفني لنادي النصر السعودي استبعاد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله من تشكيلة الفريق ضد‎ الهلال ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر السعودي، فإن استبعاد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله محترف فريق النصر الأول لكرة القدم من التشكيلة يعود لقرار فني من المدرب الكرواتي .

ويستضيف النصر منافسه الهلال، يوم الثلاثاء المقبل، في قمة مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتعرض حمدالله لانتقادات لاذعة من جماهير النصر، بعد هبوط مستواه وابتعاده عن التهديف خلال الفترة الماضية، فضلًا عن إهداره 4 ركلات ترجيح في الدوري، ما أفقد الفريق نقاطًا مهمة أثرت على نتائجه ومسيرته هذا الموسم.

وكتب الصرامي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر يقول:“آخر خبر، إبعاد المهاجم عبدالرزاق حمدالله من مباراة الهلال بقرار فني نظرًا لانخفاض مستواه وغيابه عن التسجيل“.

وتابع الصرامي:“ قرار إبعاد حمد الله عن المشاركة في الديربي تم اتخاذه بقرار فني من المدرب الكرواتي… الخلاف حول هل يتم وضعه في الدكة أم إبعاده عن القائمة النهائية“.

#آخر_خبر

••إبعاد المهاجم #عبدالرزاق_حمدالله من المشاركة في مباراة الهلال بقرار فني نظرًا لانخفاض مستواه و غيابه عن التسجيل pic.twitter.com/7Ffpkpa4ie — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) February 21, 2021

••قرار إبعاد #حمد_الله عن المشاركة في الديربي تم اتخاذه على مسؤولية المدرب الكرواتي

••الخلاف هل يتم وضعه في الدكة أم إبعاده عن القائمة النهائية pic.twitter.com/ANBE3Xxzvb — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) February 21, 2021

وسجل عبدالرزاق حمدالله 3 أهداف فقط الموسم الحالي في الدوري السعودي، علمًا بأنه سجل 29 هدفًا، الموسم الماضي، وتصدّر ترتيب هدافي المسابقة.

وكان الإعلامي عبدالعزيز المريسل المقرب من مجلس إدارة نادي النصر السعودي أعلن عن وجود مطالبات بعدم الاعتماد على النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، ومواطنه نور الدين أمرابط، أمام الهلال، في قمة الدوري السعودي للمحترفين.

وشدد المريسل عبر برنامج ”سوالف رياضية“ على قناة ”24 الرياضية“ على المطالبة بإبعاد الثنائي عن التشكيلة الأساسية قائلًا:“الآن توجد مطالبات كثيرة بأن يكون حمد الله على الدكة، ونورالدين أمرابط في المباراة الماضية لم يلعب لتراكم البطاقات، وأصلًا هنالك مطالبات كثيرة بألا يلعب أمرابط لأنه لا يقدّم المستوى المعتاد“.

وأضاف:“علاوة على ذلك أمرابط كان يعوض عدم اللعب في المنظومة الجماعية بالعرضيات، والقوة الجسمانية، لكنه الآن لا يقدّم هذه ولا تلك“.

عبدالعزيز المريسل: هناك مطالبات بعدم لعب نور الدين أمرابط، وجلوس حمدالله على دكة البدلاء بسبب هبوط مستواهما .

سوالف رياضية … pic.twitter.com/B9UkxANgzq — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 19, 2021

ويسعى النصر إلى تأكيد تفوقه على الهلال بعد أن تغلب عليه 3/0، يوم 30 يناير، في كأس السوبر السعودي.

وحصد النصر 25 نقطة من 19 مباراة في المركز الثامن على لائحة ترتيب الدوري السعودي، مقابل 36 نقطة للهلال في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن الشباب المتصدر.