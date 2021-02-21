لو بارزيان: سامباولي يقترب من تدريب مارسيليا ويرفض عرض الهلال

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن الأرجنتيني خورخي سامباولي بات أقرب من أي وقت مضى ليصبح مدربًا لأولمبيك مارسيليا، إذ يسعى إلى تعلم اللغة الفرنسية، وحدد طاقمه التدريبي بالفعل، ويرغب بتوقيع عقد يستمر حتى يونيو /حزيران 2023.

وتلقى مدرب الأرجنتين في كأس العالم 2018 عرضًا من الهلال السعودي لخلافة الروماني رازفان لوشيسكو، لكن يبدو أنه فضّل العودة للتدريب في أوروبا بعد فترة مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

ولا يرغب أتلتيكو مينيرو برحيل سامباولي، لكن المدرب الأرجنتيني يود العودة إلى أوروبا لذلك فضّل عرض مارسيليا الذي لم يعلن رسميًا بعد التعاقد مع المدير الفني البالغ من العمر 60 عامًا.

⚡️ “4 مرشحين لتدريب نادي الهلال”https://t.co/ebtBbI9soO — إرم سبورت (@EremSports) February 16, 2021

وسيتجه الهلال إلى مرشحين آخرين لخلافة لوشيسكو، بينهم البرتغالي أندريه فيلاس بواش مدرب مارسيليا السابق الذي سيخلفه سامباولي في منصبه، وكذلك ليوناردو غارديم، والروماني كوزمين أولاريو مدرب الهلال، والمنتخب السعودي السابق.

ومنذ الثاني من فبراير/شباط الحالي، لم يعد لدى أولمبيك مارسيليا مدرب بعد الانفصال عن فيلاس بواش بعد تصريحاته ضد الإدارة خلال مؤتمر صحفي.

وأشارت صحيفة ”لو بارزيان“ الفرنسية إلى أنه إذا لم يحدث تحول غير محتمل في اللحظة الأخيرة، فإن سامباولي سيكون خليفة فيلاش بواش على مقاعد البدلاء في مارسيليا. ومن المتوقع أن يوقع تلميذ مارسيلو بيلسا عقدًا، حتى يونيو/حزيران 2023، براتب شهري يزيد قليلًا على 300 ألف يورو.

وأضافت الصحيفة الشهيرة أن سامباولي سيصل فرنسا بمجرد انتهاء الموسم مع أتلتيكو مينيرو، ويمكنه قيادة الفريق في أول مباراة يوم 28 فبراير/شباط الحالي.

وتتمثل خبرة سامباولي الأوروبية الوحيدة في قيادة إشبيلية الإسباني موسم 2016/2017، لكنه يستعد بالفعل لمهمته الجديدة بالبحث عن مدرس لغة فرنسية يسهل عملية اندماجه.

ومن ناحية أخرى، يريد المدرب الحالي لأتلتيكو مينيرو وصول فرنسا ومعه 3 مساعدين على الأقل، وأبرزهم خورخي ديسيو المعد البدني الذي رافقه في جميع تجاربه سواء مع الأندية أو في المنتخب الأرجنتيني.