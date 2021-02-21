النصر ضد الهلال.. والشباب أمام الأهلي: هل تحدد الجولة المقبلة هوية بطل الدوري السعودي؟

ينتظر الجمهوري السعودي الجولة الـ20 والتي تنطلق، غدًا الإثنين، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتحديد هوية متصدر المسابقة بعد نهايتها، حيث سيخوض الشباب، المتصدر، منافسة قوية مع الأهلي، بينما يصطدم الهلال، حامل اللقب، بالنصر في قمة نارية أخرى.

ولدى الشباب 38 نقطة من 19 مباراة، ويتقدم بنقطتين -فقط- على الهلال، وبثلاث نقاط على الأهلي صاحب المركز الثالث، وسط نتائج متباينة ومفاجآت كبيرة لفرق الصدارة في الجولات القليلة الماضية.

وذهبت بعض آراء الجماهير، بأن الجولة المقبلة ربما تحدد بنسبة كبيرة، هوية بطل النسخة الحالية من مسابقة الدوري السعودي، ولكن النقاد الرياضيين كان لهم رأي آخر.

وقال الناقد الرياضي جمال عارف، في تصريحات تلفزيونية: ”لن تحدد الجولة المقبلة هوية البطل.. وأهم غياب في الهلال، هو سلمان الفرج، وبعده عبدالله المعيوف.. كما أن غيابه عن النصر سيكون مؤثرًا جدًا، لأنه مدافع صلب“.

#الدوري_مع_وليد | جمال عارف: لن تحدد الجولة القادمة هوية بطل أنا لست مثل محمد الشيخ.. أهم غياب في الهلال هو سلمان الفرج وبعده المعيوف.. مايكون غيابه مؤثر جدًا.#قناة_SBC pic.twitter.com/T8pKjGAZE9 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 20, 2021

فيما قال الناقد طارق النوفل: ”استحالة أن تحدد الجولة المقبلة هوية البطل، هذا صعب جدًا، ممكن بعد 3 جولات نحدد ملامح أول 3 فرق في الترتيب بشكل أوضح“.

#الدوري_مع_وليد | طارق النوفل: استحالة أن تحدد الجولة القادمة هوية البطل ممكن بعد 3 جولات نحدد ملامح أول ثلاث فرق في الترتيب.#قناة_SBC pic.twitter.com/OOtHdgA5gj — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 20, 2021

فيما قال الإعلامي محمد الشيخ: ”بالطبع الجولة لن تحدد هوية البطل وفق المتغيرات في الدوري، ولكن أنا توقعت أن الهلال والنصر سوف يتنافسان على الدوري، حسب المعطيات قبل انطلاق الدوري. وهناك وقائع حاليًا، مثلًا من كان يتوقع أن الشباب يتصدر؟ كنا نتوقع أن يتعافى لأن مستويات النصر والهلال قفزت بالشباب للصدارة. وأيضًا الاتحاد الذي كان يبحث عن طوق نجاة، وجدناه يتقدم في الجدول“.

#الدوري_مع_وليد | محمد الشيخ: أنا توقعت أن الهلال والنصر سوف يتنافسون على الدوري حسب المعطيات.#قناة_SBC pic.twitter.com/BrIIJAoGbe — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 20, 2021

ويسعى الشباب لتدارك الخسارة أمام ”الراقي“ لعلمه بأنها ستكلفه القمة، وربما تمثّل ضربة لآماله الكبيرة في حصد لقب الدوري لأول مرة منذ 2012.

أما الأهلي بدوره لا يريد -أيضا- الابتعاد عن القمة، بعد إهدار أربع نقاط في آخر جولتين، وقد يجد نفسه في المركز الثالث، إذا أخفق في الخروج بالانتصار أمام المتصدر.

وتلقى الهلال دفعة بالفوز على الاتفاق الجولة الماضية، ولكن مهمته لن تكون بهذه السهولة في قمة الرياض أمام النصر، مساء الثلاثاء، الذي يحتل المركز الثامن برصيد 25 نقطة، ويبحث عن فوزه الأول في أربع مباريات.

وبعد التخلص من بداية كارثية للموسم، فاز ”العالمي“ في أربع مباريات متتالية، لكنه تراجع مرة أخرى وفاز مرة واحدة في آخر خمس مباريات، ويدرك أن خسارة جديدة قد تجعله يتراجع في جدول الترتيب.