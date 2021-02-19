مطالبات بعدم الاعتماد على أمرابط وحمدالله في تشكيلة النصر ضد الهلال

طلب عدد من الإعلاميين المحسوبين على نادي النصر بعدم الاعتماد على النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، ومواطنه نور الدين أمرابط، أمام الهلال، في قمة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الإعلامي عبدالعزيز المريسل عبر برنامج ”سوالف رياضية“ على قناة ”24 الرياضية:“الآن توجد مطالبات كثيرة بأن يكون حمد الله على الدكة، ونورالدين أمرابط المباراة الماضية لم يلعب لتراكم البطاقات، وأصلًا هنالك مطالبات كثيرة بألا يلعب أمرابط لأنه لا يقدّم المستوى المعتاد“.

وأضاف:“علاوة على ذلك أمرابط كان يعوض عدم اللعب في المنظومة الجماعية بالعرضيات، والقوة الجسمانية، لكنه الآن لا يقدّم هذه ولا تلك“.

عبدالعزيز المريسل: هناك مطالبات بعدم لعب نور الدين أمرابط وجلوس حمدالله على دكة البدلاء بسبب هبوط مستواهما.

سوالف رياضية … pic.twitter.com/B9UkxANgzq — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 19, 2021

وتابع:“أصبح المدرج النصراوي يطالب بأن يكون هذا الثنائي على الدكة (حمدالله وأمرابط)“.

وسجل عبدالرزاق حمدالله 3 أهداف فقط الموسم الحالي في الدوري السعودي، علمًا بأنه سجل 29 هدفًا، الموسم الماضي، وتصدّر ترتيب هدافي المسابقة.

ويستضيف النصر منافسه الهلال، يوم الثلاثاء المقبل، في قمة مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى النصر إلى تأكيد تفوقه على الهلال بعد أن تغلب عليه 3/0 يوم 30 يناير في كأس السوبر السعودي.

وحصد النصر 25 نقطة من 19 مباراة في المركز الثامن على لائحة ترتيب الدوري السعودي، مقابل 36 نقطة للهلال في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن الشباب المتصدر.