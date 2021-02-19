غيابات الهلال أمام النصر في الدوري السعودي

ضربت الإصابات لاعبي نادي الهلال، قبل مباراة القمة التي ستجمعه مع منافسه النصر، يوم الثلاثاء، في الدوري السعودي للمحترفين.

وسيغيب الكوري الجنوبي جانج هيون سو، والحارس عبدالله المعيوف، ولاعب الوسط سلمان الفرج، إلى جانب محمد كنو ومدالله العليان وهتان باهبري وصالح الشهري، عن مواجهة النصر، وفقا لصحيفة ”الجزيرة“.

ويسعى الهلال لرد اعتباره أمام النصر، بعدما خسر الزعيم أمام العالمي 0/3 قبل أيام في نهائي كأس السوبر السعودي، وجاء فوز النصر بعد 3 انتصارات متتالية للهلال على منافسه.

ويملك الهلال 36 نقطة من 19 مباراة ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي، ويتأخر بنقطتين فقط عن الشباب المتصدر، في حين يحتل النصر المركز الثامن وفي جعبته 25 نقطة.

وفي آخر جولة من المسابقة، فاز الهلال 3/1 على الاتفاق، في حين خسر النصر 0/1 أمام القادسية.