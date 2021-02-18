ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يعبر الاتفاق بثلاثية.. والنصر يسقط أمام القادسية

اقتنص الهلال فوزا ثمينا على نظيره الاتفاق، يوم الخميس، بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى 36 نقطة في المركز الثاني، بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 27 نقطة في المركز السادس.

وفي الشوط الثاني عند الدقيقة 58، تمكن غوميز من إحراز الهدف الأول لصالح الزعيم، بعد متابعته لتسديدة فيتو القوية التي تصدى لها الحايطي حارس الاتفاق.

وتمكن كاريلو من إحراز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 74، وهو نفسه الذي صنع الهدف الثالث للزعيم، والثاني لغوميز في الدقيقة 80، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة.

هزيمة النصر

على الجانب الآخر، تلقى النصر الهزيمة الثانية على التوالي والثامنة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بخسارته 1-صفر خارج أرضه أمام القادسية اليوم الخميس، ليواصل تراجعه بعد الفوز بالسوبر المحلي.

وفاز النصر بلقب السوبر السعودي عندما سحق الهلال 3-صفر نهاية الشهر الماضي، لكنه خسر الجولة الماضية 4-صفر أمام الشباب المتصدر، لتكون أول هزيمة للفريق تحت قيادة المدرب المؤقت ألين هوفارت الذي خلف روي فيتوريا، ليتوقف رصيد الفريق عند 25 نقطة ويتراجع للمركز الثامن.

في المقابل، قفز القادسية، العائد لدوري الأضواء الموسم الحالي، للمركز الخامس برصيد 28 نقطة.

وعلى ملعب التعاون، حول الاتحاد تأخره بهدف أمام صاحب الأرض إلى فوز 2-1 ليُلحق بمضيفه الخسارة الثالثة على التوالي، ويحافظ على موقعه في المربع الذهبي.

وتراجع التعاون للمركز العاشر برصيد 25 نقطة بعدما تلقى الهزيمة السادسة في 19 مباراة والثالثة على التوالي، بينما ظل الاتحاد في المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

وفي مباراة أخرى، حسم الفيصلي فوزه 2-صفر على ضيفه ضمك في الشوط الأول، بثنائية رومان مالفيتانو في الدقيقة 12، وجوليو تفاريس في الدقيقة 28.

وحقق الفيصلي انتصاره الخامس في 19 مباراة، ليبتعد قليلا عن منطقة الهبوط في المركز 12 برصيد 23 نقطة، بينما ظل ضمك في المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملا: