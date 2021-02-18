رياضة

احتفالية خاصة من فيصل مسرحي حارس ال...
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احتفالية خاصة من فيصل مسرحي حارس القادسية بالفوز على النصر (فيديو)‎

تألق مسرحي طوال أحداث المباراة، وتوج تألقه بالتصدي لركلة جزاء تحصل عليها النصر عند الدقيقة 72.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

احتفل فيصل مسرحي حارس مرمى القادسية السعودي بطريقة مثيرة، بعد فوز فريقه على النصر بهدف نظيف، ضمن مباريات المرحلة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقام مسرحي بتجميع زملائه بعد المباراة، وقام بعمل حركة لاعبي الملاكمة، وتوجيه عدة لكمات في الهواء أمام الكاميرا.

وعمق القادسية جراح ضيفه النصر بعد فوزه عليه 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر.

وتألق مسرحي طوال أحداث المباراة، وتوج تألقه بالتصدي لركلة جزاء تحصل عليها النصر عند الدقيقة 72 سددها البرازيلي بيتروس، ووجدت الحارس المتألق فيصل مسرحي الذي أبعدها بصعوبة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية إلى 28 نقطة، ليتقدم للمركز الخامس مؤقتاً، وبقي النصر على رصيده السابق 25 نقطة، ليتراجع للمركز التاسع.

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احتفالية خاصة من فيصل مسرحي حارس ال...
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نادي القادسية السعودي يعلن رسميًا عن تعاقده مع المدرب البلغاري إيفاييلو بيتفا

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المصدر: فريق التحرير

أبرم نادي القادسية السعودي تعاقدًا رسميًا مع البلغاري إيفاييلو بيتفا ليقود الفريق فنيًا، خلفًا للصربي المقال ألكسندر ستانويفيتش.

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