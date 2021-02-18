رياضة

تقرير: الهلال يقدم عرضا للمدرب الأر...
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تقرير: الهلال يقدم عرضا للمدرب الأرجنتيني سامباولي

كشفت تقارير صحفية برازيلية، عن تقديم نادي الهلال السعودي عرضا للمدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي خلال الساعات الماضية، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية برازيلية، عن تقديم نادي الهلال السعودي عرضا للمدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي خلال الساعات الماضية، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للروماني رازفان لوشيسكو.


وكان الهلال قد أقال لوشيسكو مع تراجع نتائج الفريق، وعين مدرب الفئات السنية بالنادي روجيرو ميكالي مدربا للفريق.
وبحسب Superesportes فإن سامباولي الذي يقود أتلتيكو مينيرو البرازيلي لديه بالفعل عرض من نادي الهلال.
وكانت تقارير قد أشارت لرغبة الهلال في استكمال الموسم مع المدرب البرازيلي المؤقت بشرط تحسن نتائج الفريق.


ويعتبر سامباولي هدفا لنادي مارسيليا الفرنسي أيضا، وهو ما يتوافق في الأساس مع رغبة المدرب الأرجنتيني في العودة للتدريب في أوروبا.

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تقرير: الهلال يقدم عرضا للمدرب الأر...
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من هو روجيرو ميكالي مدرب الهلال الجديد‎؟

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

أعلن نادي الهلال السعودي تعيين البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الناشئين، بديلًا لرازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول، بعد إقالته من تدريب الفريق مساء اليوم الأحد.

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