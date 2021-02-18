تقرير: الهلال يقدم عرضا للمدرب الأرجنتيني سامباولي

كشفت تقارير صحفية برازيلية، عن تقديم نادي الهلال السعودي عرضا للمدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي خلال الساعات الماضية، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للروماني رازفان لوشيسكو.

⚡️ “4 مرشحين لتدريب نادي الهلال”https://t.co/ebtBbI9soO — إرم سبورت (@EremSports) February 16, 2021



وكان الهلال قد أقال لوشيسكو مع تراجع نتائج الفريق، وعين مدرب الفئات السنية بالنادي روجيرو ميكالي مدربا للفريق.

وبحسب Superesportes فإن سامباولي الذي يقود أتلتيكو مينيرو البرازيلي لديه بالفعل عرض من نادي الهلال.

وكانت تقارير قد أشارت لرغبة الهلال في استكمال الموسم مع المدرب البرازيلي المؤقت بشرط تحسن نتائج الفريق.

شاهد.. رازفان لوشيسكو يبكي في وداع لاعبي الهلال (فيديو وصور) https://t.co/YLfAKn0Zz9 pic.twitter.com/zWWNq9aIuB — إرم سبورت (@EremSports) February 15, 2021



ويعتبر سامباولي هدفا لنادي مارسيليا الفرنسي أيضا، وهو ما يتوافق في الأساس مع رغبة المدرب الأرجنتيني في العودة للتدريب في أوروبا.