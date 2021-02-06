تعرف على تفاصيل عقد الهلال مع البرازيلي غالاردو

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن تفاصيل تعاقد الهلال مع تياغو غالاردو، مهاجم إنترناسيونال البرازيلي، الذي وافق على الانتقال لحامل لقب الدوري السعودي لنهاية الموسم على سبيل الإعارة.

وقالت شبكة ”غلوبو“ البرازيلية إن إنترناسيونال قبل عرض الهلال باستعارة المهاجم البالغ من العمر 31 عاما، ليغيب عن آخر 4 جولات في الدوري البرازيلي.

وأضافت الشبكة أن غالاردو وقع بالفعل العقد وسيصل إلى الرياض خلال يومين أو 3، وبالتالي لن يتمكن من اللعب بقميص إنترناسيونال في ما تبقى من الموسم الحالي.

وكان الدافع الرئيسي في الموافقة على إعارة اللاعب هو العرض المادي الكبير الذي تقدم به الهلال، حيث عرض مليوني دولار أمريكي لمدة 6 شهور، وهو ما يعادل 10.4 مليون ريال برازيلي. بالإضافة إلى ذلك، تفيد معلومات بأن إنترناسيونال حدد بالفعل قيمة العرض النهائي في حال قرر الهلال التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي.

ويستمر عقد اللاعب مع إنترناسيونال حتى نهاية عام 2022 ولديه شرط جزائي في عقده يبلغ حوالي 60 مليون يورو (ما يعادل 377 مليون ريال برازيلي).

كما أن غالاردو عائد من إصابة وفقد مركزه في تشكيلة المدير الفني آبل براغا، فضلا عن أن باولو غيريرو في طريقه للعودة للتشكيلة الأساسية لإنترناسيونال بعد تعافيه من الإصابة.

ووصل غالاردو إلى إنترناسيونال في 2020 بعد أن تألق في سيارا، وسرعان ما بدأ لاعب الوسط المهاجم في النمو داخل الفريق خاصة بعد إصابة غيريرو التي أبعدت الدولي البيروفي عن معظم الموسم.

ووقع اللاعب على عقد الإعارة يوم الجمعة، وقد ودع زملاءه بالفعل، وكانت آخر مبارياته مع الفريق في الفوز 1/0 على غوياس في العاشر من الشهر الماضي.

وأثرت المشكلة المالية للنادي البرازيلي على الرحيل المفاجئ للاعب خاصة في ظل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية في السعودية يوم الأحد المقبل.

وعاد اللاعب من إصابة في ربلة السابق اليسرى لكنه تحسن وشارك أمام غوياس، وقد سجل 22 هدفا في 51 مباراة وهو ثاني هدافي الدوري برصيد 16 هدفا بفارق هدف واحد خلف كلاودينيو من براغانتينو.