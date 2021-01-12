الهلال يقترب من ضم كريستيان كويفا

أشارت تقارير صحفية من بيرو إلى أن أندريه كاريلو لاعب وسط الهلال يلعب دورا مهما لانضمام مواطنه كريستيان كويفا للنادي السعودي مع اقتراب رحيله عن نادي يني مالاتيا سبور التركي الذي انضم له في أغسطس/آب الماضي 2020.

وقال موقع “ bolavip.com البيروفي، إن خلافا مع حمزة أوغلو المدير الفني للنادي التركي تسبب في استبعاد لاعب الوسط الدولي من تشكيلة الفريق وقرر النادي بيعه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقبل أيام قال رئيس النادي، إن لاعب خط الوسط البيروفي لن يرحل إلا عند بيعه، وقد ذكر موقع Ajansspor إن كويفا الذي شارك في كأس العالم 2018 في روسيا سينضم للهلال لمدة عامين مقابل مليوني دولار سنويا.

ويمثل تألق كاريلو في صفوف الهلال نقطة مضيئة تدفع الهلال للتعاقد مع كويفا، خاصة وأن كاريلو ساهم في فوز الفريق بلقب دوري أبطال آسيا 2019 والدوري السعودي الموسم الماضي.

ويتمتع كويفا بكفاءة كبيرة تناسب تنافس الهلال على كافة الألقاب المحلية وكذلك دوري أبطال آسيا ، لكن سيتعين عليه البقاء في أفضل حالة بدنية من أجل حسم الصفقة سريعا.

وخاض كريستيان كويفا ثماني مباريات مع يني مالاتيا سبور في الدوري التركي الممتاز، وكانت آخر مباراة شارك فيها في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في الفوز بهدفين نظيفين على دنيزلي سبور.