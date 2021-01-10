تجدد آمال النصر في ضم الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف

كشفت مصادر خاصة قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي أن اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف سيكون لاعباً نصراوياً حال نجاح الإدارة في تجاوز أزمة شهادة الكفاءة المالية.

وبحسب تلك المصادر التي تحدثت لـ“إرم نيوز“ فإن اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف وقع بالفعل على عقود انتقاله حيث كان قريبا من التوقيع مع شباب الأهلي قبل أن تحدث خلافات بين الطرفين.

صفقة انتقال ماشاريبوف للنصر عادت من جديد، بعدما تم الإعلان عن فشلها في الأيام الماضية بسبب حرمان النصر من إجراء التعاقدات.

وكانت لجنة الكفاءة المالية قد أعلنت أنها ستمنح أندية الدوري السعودي التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية الفرصة للحصول عليها وفق شروط معينة، أهمها سداد كافة الالتزامات المالية الواجبة السداد حتى 30 أكتوبر 2020 وعدم جدولتها، إلى جانب سداد مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر.

وقالت اللجنة في بيان نشرته وزارة الرياضة السعودية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، يوم السبت: ”بناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية من مؤشرات ساهمت بشكل فاعل في تخفيض التزامات الأندية الرياضية بشكل ملحوظ وسداد التزامات مالية شارفت على مبلغ الـ100 مليون ريال، ورغبة من اللجنة في تعزيز هذه المكتسبات لضمان استدامة العمل المالي في الأندية بالشراكة مع إداراتها، والتي أبدت تعاونا جادا لرفع جودة العمل المالي في الأندية، فقد عقدت اللجنة اجتماعها اليوم السبت، وأصدرت قرارها بالاستناد إلى نص المادة 24 من لائحة الكفاءة المالية للأندية القاضي بإتاحة الفرصة للأندية التي لم تحصل على الشهادة بالحصول عليها بعد تحقيق بعض المتطلبات“.

لجنة الكفاءة المالية تمنح الأندية التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية الفرصة للحصول عليها وفق شروط معينة، أهمها سداد كافة الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 أكتوبر 2020 وعدم جدولتها، إلى جانب سداد مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر pic.twitter.com/C4KrWR6f2M — وزارة الرياضة (@gsaksa) January 9, 2021

وفشل النصر في الحصول على شهادة الكفاءة المالية بسبب مستحقات عدد من لاعبيه السابقين الذين رفضوا جدولة تلك المستحقات.

وبات على النصر دفع ما يقرب من 70 مليون ريال وجب عليه دفعها في مهلة حددها الاتحاد السعودي لكرة القدم في خلال ثلاثة أيام للحصول عليها.

واجتمعت إدارة نادي النصر مع عدد من أعضاء شرف النادي والداعمين من أجل دفع تلك المستحقات لضمان تسجيل الفريق لاعبيه الجدد في الميركاتو الشتوي.