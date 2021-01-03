المريسل: النصر سيشكو الهلال والشباب لعدم الالتزام بأحد شروط الكفاءة المالية (فيديو)‎

كشف الإعلامي عبدالعزيز المريسل عن نية إدارة نادي النصر السعودي في شكوى ناديي الهلال والشباب للإخلال بأحد شروط الكفاءة المالية.

وقال المريسل-القريب من إدارة النصر- في تصريحات عبر برنامج الحصاد الرياضي: ”نادي النصر سيتقدم بخطاب رسمي يشكو فيه ناديي ”الهلال والشباب“ لعدم الالتزام بأحد شروط الكفاءة المالية.“

وبحسب ما ذكر المريسل فإن أحد شروط الإخلال من قبل نادي الهلال هي توقيع اللاعب محمد الخيبري لاعب النصر السابق في الميركاتو المنصرم وعدم دفع مستحقات مالية للنصر.

وقال المريسل إن هناك التزامات مالية على الهلال تتمثل في بدل تدريب اللاعب في النصر حيث كان لاعباً محترفاً ووقع عقد احترافي مع النصر في وقت سابق.

عبدالعزيز المريسل : حصري …

نادي النصر سيتقدم بخطاب رسمي يشكو فيه ناديي ”الهلال والشباب“ لعدم الالتزام بأحد شروط الكفاءة المالية .

الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/OuzO5hGZaJ — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) January 3, 2021

كانت تقارير قد أشارت إلى أن الشباب والهلال والأهلي سيحصلون على شهادة الكفاءة المالية التي سيفشل النصر والاتحاد في تقديم ما يدعم موقفهما في الحصول عليها. ‎

وأوضحت صحيفة ”الرياضية“ أن نادي النصر لم يحصل على شهادة الكفاءة المالية، نتيجة مطالبات مالية تتجاوز الـ 57 مليون ريال، تتمثل برواتب عاملين ولاعبين محليين وأجانب، إضافة إلى مقدمات عقود ضخمة لصفقات أبرمت أخيرًا، ومستحقات عبدالله السالم مهاجم الاتفاق، إضافة إلى نادي التعاون من صفقة انتقال عبدالفتاح آدم، في الوقت الذي وافق فيه نادي القادسية على جدولة مستحقاته.

كما أكدت الصحيفة أن نادي الهلال حصل على الشهادة نظير الالتزام بسداد كافة المستحقات، حتى 30 أكتوبر الماضي، على الرغم من أنه قد تكون هناك قيود أو قرارات أخرى قد تمنعه من الحصول على الشهادة مثل تساوي المصروفات مع الإيرادات.

يذكر أن النصر يمر بفترة عصيبة على المستوى الإداري والفني، حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر، بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، بعد مرور 11 جولة.