"الاعتماد على كريستيانو رونالدو الدوري السعودي وثمة لاعبون عقولهم متوقفة".. ما هي أسباب خسارة الأهلي أمام التعاون؟

تعرض النادي الأهلي لخسارة قاسية أمام نظيره التعاون (3-0)، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة الـ11 للدوري السعودي، ليفقد ”الراقي“ فرصة الارتقاء لصدارة ترتيب الدوري السعودي بدلا من الهلال، الذي ظل محتفظا بمكانه.

واتجهت أصابع الاتهام للعديد من الأطراف، أبرزها دفاع الفريق السيئ والذي وصفه النقاد بـ“الشوارع“، وأيضا انتقد البعض الإدارة التي لا تدافع بقوة عن الفريق ضد الأخطاء التحكيمية.

وقال الناقد الرياضي عادل عصام الدين، عبر القنوات الرياضية السعودية: ”التعاون قدّم أمام الراقي درسا وفنونا في علم المرتدات واستغلال المساحات وتجلى وكان في قمة مستواه في اللعب الجماعي.. والأهلي ليس فريق ”دوري“ ورأيت أسوأ دفاع لديه، وفريق إمكانياته ضعيفة ولا تؤهله للفوز بالدوري، ومن ينقذه هو كريستيانو رونالدو الدوري السعودي وهو عمر السومة، واللاعب البرتغالي كان ينقذ مانشستر يونايتد وريال مدريد والآن يوفنتوس ونفس الشيء يسويه السومة، وهو أعظم واحد مر على الأهلي من اللاعبين غير السعوديين، تشعر أن لاعبي الأهلي بلا حماسة أو قتال ولا يعيشون جو المباراة، وجوه اللاعبين لا تطمئن أو تقول، إن الأهلي يمكن أن يفوز، والسومة كان مسكينا أمام التعاون ولم تصل فرصة له أو حتى ركلة حرة“.

فيما قال الناقد الرياضي حسن عبدالقادر: ”الأهلي 11 لاعبا لكنه ليس فريقا واحدا.. لاعبون أقدامهم (متيبّسة) وعقولهم متوقفة.. احترموا كرامتكم كلاعبين، وهذا وضع الأهلي وقلت من مباريات سابقة، واللاعبون زميلهم إدريس فتوحي تعرض للإصابة ولم يذهبوا للحكم ويطالبونه بخطأ، وأطالب رئيس لجنة الحكام بالاعتذار لـ إدريس الذي أصيب بشدة وسيغيب لفترة طويلة، وبعض الحكام لا يحترمون بعض الأندية من ضمنها الأهلي، أما على الجانب الفني فثمة لاعبون يقفون مثل الخشبات، تخيل فريقا ممكن يتصدر الدوري ولا توجد هجمة طوال 90 دقيقة وهذا ليس عيب المدرب ولكن أنتم لاعبون كبار ومحترفون وإذا لم تحفظوا كرامة النادي احفظوا كرامتكم، هل يعقل ولا هجمة على المرمى في ظل 56% استحواذ، وأخطاء دفاعية وكل الطرق مفتوحة لمرمى الأهلي وشوارع الكل يعدي، من حظ الهلال أن ينافسه فريق مثل الأهلي“.

#الديوانيه

حسن عبدالقادر:#الأهلي 11 لاعب لكنه ليس فريق واحد.. لاعبين أقدامهم "متيبّسة" وعقولهم متوقفة.. احترموا كرامتكم كلاعبين.#الأهلي_التعاون pic.twitter.com/lAsJPEjtJO — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 2, 2021

كما أشار الناقد بدر الصقري: ”يجب أن نشيد أولا بالتعاون ونكون منصفين بالإدارة التي استلمت الفريق وتتعاقد مع جهاز فني مميز، على الطرف الآخر حظ سعيد للأهلي وجماهيره وهو فريق كبير وركن من أركان الكرة السعودية لا جدال، ولكن من خلال السنوات الماضية أحيانا الدوري يقول الأهلي تعالى والأهلي هو اللي يرجع وكان المفروض يعلن أمس تصدره للدوري بشكل رسمي ويمنحه دفعة معنوية للأمام ولكن ما حدث كان متوقعا، ولم يراهن أي شخص أو يرشحه للتصدر، إدارة النادي قزمت الأهلي بالتعاقد مع رديف الأندية التي هبطت، والنادي ككيان كبير يستحق التعاقد مع لاعبين أجانب كبار على غرار الأندية الأخرى، أيضا اللاعبون المحليون مستوياتهم لا ترتقي لتمثل الفريق، والفترة الشتوية على الأبواب والكرة في ملعب الإدارة، الأهلي يحتاج بشكل عاجل إلى قلب دفاع على غرار أحمد حجازي، نجم الاتحاد“.

وكان الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، برر خسارة فريقه، عقب المباراة، قائلا: ”لدينا مشكلة دفاعية، ولم نوفق في توليفة المدافعين، وسأرى في الفترة الشتوية ماذا سأفعل، والتغييرات التي يجب علينا إجراؤها“.

وأضاف: ”أنا رجل واقعي، مررنا بظروف ليست سهلة، والكثير من اللاعبين لم يصلوا للجاهزية الكاملة.. ولا أقول ذلك من باب الأعذار، فهذا هو الواقع“.

وتابع: ”المباراة كانت تسير بسيناريو غريب، فقد خسرنا أحد أهم اللاعبين، إدريس فتوحي، في مباراة سريعة تتطلب تواجده.. وحاولنا العودة في الشوط الثاني، لكن الأمر لم يكن سهلا“.

#الديوانيه

فلادان – مدرب #الأهلي:

لدينا مشكلة دفاعية ولم نوفق في توليفة بين المدافعين.. وسأرى في الشتوية ماذا سأفعل.#الأهلي_التعاون pic.twitter.com/E3UWM1whwX — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 2, 2021

فيما قال الإعلامي ماجد الفهمي، عبر برنامج ”الدوري مع وليد“: ”أقول لفلادان ليس كل مرة سينقذك عمر السومة والعويس.. وأقترح على إدارة الأهلي أن تتخذ قرارات ببيع بعض اللاعبين وإبرام تعاقدات جديدة“.

#الدوري_مع_وليد | ماجد الفهمي: فلادان ليس كل مرة ينقذونك السومة والعويس.. أقترح على إدارة الأهلي أن يبقوا على هؤلاء اللاعبين وبيع الباقي في يناير…!#قناة_SBC pic.twitter.com/TKLId1K4D5 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 2, 2021

وأوضح الناقد الرياضي خالد القحطاني: ”أعتقد أن الأهلي به حالة توهان كبير في دفاعه حتى في المباريات التي كسبها، مباراة التعاون كانت كاشفة لعيوبه التي يخفيها الفوز، الأهلي صاحب منظومة دفاعية ركيكة وإدارة الأهلي تكابر على هذا الأمر، 17 هدفا من أصل 11 مباراة ولا يوجد فريق بطل يحقق بطولة الدوري تتجاوز عدد مبارياته عدد الأهداف التي يستقبلها مهما كانت إمكانياته الهجومية، والفريق لم يخلق أي فرصة على مرمى التعاون“.

#الدوري_مع_وليد | خالد القحطاني: أعتقد أن الأهلي يوجد توهان كبير في دفاعه حتى في المباريات التي كسبها.#قناة_SBC pic.twitter.com/0KxQdQqdMB — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 2, 2021

وتوقف رصيد الأهلي عند 22 نقطة من 11 مباراة في المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن الهلال.

ورفع فريق المدرب باتريس كارتيرون رصيده إلى 17 نقطة وقفز إلى المركز السادس.