1 يناير

نادي المريخ السوداني يمنح الرئاسة الفخرية لرجل الأعمال السعودي أحمد طه التازي

نادي المريخ السوداني يمنح الرئاسة ا...

منح رئيس مجلس إدارة نادي المريخ السوداني آدم سوداكال الرئاسة الفخرية لرجل الأعمال السعودي أحمد محمد طه التازي. وقال رئيس نادي المريخ آدم عبد الله (سوداكال) إن

المصدر: فريق التحرير

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منح رئيس مجلس إدارة نادي المريخ السوداني آدم سوداكال الرئاسة الفخرية لرجل الأعمال السعودي أحمد محمد طه التازي.

وقال رئيس نادي المريخ آدم عبد الله (سوداكال) إن تعيين التازي جاء على ثقة بأن الرجل سيقدم الكثير من الأعمال التي تدعم نهضة النادي في المقام الأول، وأكد انه من المحبين للمريخ.

وأصدر نادي المريخ بيانًا قال فيه إنه قد جمع الطرفان اتصال هاتفي أعلن خلاله رجل الأعمال السعودي عن تكفله بطائرة خاصة تقل الفريق إلى نيجيريا كما أعلن عن تكفله بدفع حوافز دولارية للاعبين في مباراة إنيمبا المقبلة.

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ووفقًا للبيان عبر رجل الأعمال السعودي خلال الاتصال الذي جمعه برئيس نادي المريخ عن حبه الكبير للنادي مؤكداً انه مريخي الهوى وأن دعمه سيتواصل للنادي وانه سيكون رهن إشارة مجلس الإدارة للتكفل بأي التزامات.

وقدم رئيس النادي له الشكر نيابة عن شعب المريخ.

يذكر أن نادي الهلال السوداني أعلن قبل أيام تعيين المستشار تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًا للنادي، وقدم الأخير وعدًا بأنه سيسعى لأن يصح الهلال زعيمًا لأندية أفريقيا.