صحيفة: النصر يبدأ التحرك لعقاب عبدالرزاق حمدالله

كشفت صحيفة “الرياضية” السعودية أن حسين عبد الغني، المدير التنفيذي لكرة القدم في نادي النصر، سيجتمع مع مجلس الإدارة والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، تمهيدًا لفرض عقوبة، إدارية أو مالية، على المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق.

ونشرت الصحفية تقريرًا قالت فيه إن العقوبة بسبب احتكاكه مع سلطان الغنام، زميله ، خلال مواجهة الرائد أمس الأول في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

والتقطت كاميرا المباراة حمد الله وهو يشتبك مع الغنام بالأيدي خلال أحداث الشوط الأول، وسط الملعب، وأمام اللاعبين والجهاز الفني.

🎥 لقطة الاشتباك بين الثنائي عبدالرزاق حمدالله و سلطان الغنام.#النصر_الرائد pic.twitter.com/S6d0SUj9qs — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 16, 2020

ووفقًا للصحيفة، فإن الخلاف بين الثنائي وقع خلال الشوط الأول، بدأ بعد مطالبة الغنام زميله المهاجم بالتعاون واللعب الجماعي، ما أثار حفيظة الأخير، مشيرة إلى تلفظه أيضا على الظهير بين شوطي المباراة.

وبرر حمد الله، خلال اجتماع بين اللاعبين وعبد الغني أمس، انفعاله بما عدّه “عدم احترام” من الغنام له، وبدوره، قطع المدير التنفيذي حديث المغربي، مشددًا على أن “النصر فوق الجميع”.

يذكر أن صحيفة ”الوطن“ السعودية قالت إن حمد الله اقترب من الرحيل عن نادي النصر، في الميركاتو الشتوي القادم، بعد تلقيه عرضًا خليجيًا ضخمًا.

النادي الخليجي، الذي لم تسمه الصحيفة، كان يريد النجم المغربي في شهر سبتمبر الماضي، لكن المفاوضات فشلت وقتها، وجدد عرضه من جديد لحمد الله، من أجل ضمه في يناير القادم.

واختتمت الصحيفة أن حمد الله يرغب جديًا في قبول هذا العرض والرحيل عن النصر، وهو ما أدى إلى تشتيت ذهنه في الفترة الأخيرة، والتأثير على مستواه الفني داخل المستطيل الأخضر.