سجل المهاجم البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني لنادي الاتحاد في مباراته مع الوحدة، في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ووقع رومارينيو هدفه في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، ليتقدم الاتحاد 2/0 بعدما سجل غاري رودريغيز الهدف الأول في الدقيقة 28.

ورفع رومارينيو رصيده إلى 5 أهداف في صدارة هدافي الدوري السعودي مع فابيو أبرو مهاجم الباطن، وديمتري بيتراتوس لاعب الوحدة.

وفي المركز الثاني يأتي المهاجم السويدي ”كارلوس ستراندبيرغ“ لاعب أبها، مع عمر السومة نجم الأهلي، وسفيان بن دبكة لاعب الفتح، وإيميليو زيلايا لاعب ضمك، ولكل منهم 4 أهداف.

في حين يحتل المركز الثالث 8 لاعبين ولكل منهم 4 أهداف، وهم: علي الزقعان لاعب الفتح، وبافيتيمبي غوميز نجم الهلال، وفيليب كيس لاعب الاتفاق، وغاري رودريغيز مهاجم الاتحاد، وسفير تايدر لاعب العين، وتركي العمار نجم الشباب، وجوليو تافاريس لاعب الفيصلي، وصامويل أوسو لاعب الأهلي.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري السعودي:

1. رومارينيو (الاتحاد)، وفابيو أبرو (الباطن)، وديمتري بيتراتوس (الوحدة)، ولكل منهم 5 أهداف.

2. كارلوس ستراندبيرغ (أبها)، وعمر السومة (الأهلي)، وسفيان بن دبكة (الفتح)، وإيميليو زيلايا (ضمك)، ولكل منهم 4 أهداف.

3. علي الزقعان (الفتح)، وبافيتيمبي غوميز (الهلال)، وفيليب كيس (الاتفاق)، وغاري رودريغيز (الاتحاد)، وسفير تايدر (العين)، وتركي العمار (الشباب)، وجوليو تافاريس (الفيصلي)، وصامويل أوسو (الأهلي)، ولكل منهم 3 أهداف.