تركي آل الشيخ يوجه رسائل نارية عن تحريض كارتيرون والعودة للأهلي ورمضان صبحي

وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، رسائل نارية عن تحريض الفرنسي باتريس كارتيرون المدرب الفني السابق للزمالك المصري على الرحيل للتعاون السعودي.

وظهر آل الشيخ عبر برنامج ”أوضة اللبس“ بقناة ”النهار“ في مداخلة هاتفية مع أحمد حسام ”ميدو“ مؤكدا أنه برئ من هذه الاتهامات في المرحلة القادمة.

وأضاف:“كارتيرون ليس البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي كي أحرضه على الرحيل وكفى إلصاق الاتهامات باسمي رغم رحيلي وابتعادي عن المشهد في الكرة المصرية“.

وأكد أنه لن يعود للأهلي المصري إلا في وجود من يقدر عمله موضحا أن رغبة الجمهور تحسم عودته مجددا للفريق الأحمر في الفترة القادمة.

وأضاف: ”بدلا من دفع الأموال للزمالك لكي يفوز على الأهلي سأدفع ربع هذه المبالغ من أجل إسكات اللجان الإلكترونية التي تهاجمني ليلا ونهارا رغم أنني وصلت لهم وعلمت بتمويلهم ولكنني رفضت معاقبتهم وتغاضيت عن معاقبتهم“.

وأشار إلى أن البعض كان يتحدث أيضا عن تفاوض ألميريا الإسباني مع رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق واتضح أن الأمر غير صحيح بالمرة.

وأكد أن رمضان عرض نفسه على بيراميدز ثم خرج في وسائل الإعلام قائلا:“ لن أذهب للأسيوطي سابقا“.

وأوضح أن مجلس الأهلي عليه أن يقوم بتطوير ملعب التتش وتطوير العيادة الطبية بدلا من افتتاح بوابات فرع مدينة نصر بالقلعة الحمراء.

وأشار آل الشيخ إلى أنه منشغل بتجربته مع ألميريا الإسباني موضحا أنه لا يحارب الأهلي أو الزمالك ولم يحرض كهربا على الرحيل وعلاقته انتهت بالكرة المصرية.

في سياق ذي صلة، فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، الباب أمام عودة البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق لقيادة أصحاب الرداء الأبيض مجدداً.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”من الوارد أن يعود فيريرا مجددا، تفاوضنا معه بعد رحيل السويسري كريستيان غروس المدير الفني الأسبق ولكن كان لديه مشكلة في كتفه“.

وأشار إلى أن علاقة فيريرا قوية مع أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة وستكون مسألة عودته للزمالك مجددا واردة.

وأكد أن الزمالك سيستقر على مدربه الجديد خلال 48 ساعة موضحا أن هناك لجنة تعمل ليلا ونهارا لاختيار اسم المدير الفني الجديد للفريق الأبيض.

ووجه مرتضى رسالة قوية لإدارة التعاون السعودي بعد إعلان التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك.

وقال رئيس الزمالك: ”ما حدث من إدارة التعاون قرصنة ولا يليق بأن يحدث من فريق سعودي، وسبق لنا أن تعاوننا معه في ضم مصطفى فتحي نجم الزمالك وإعارته للتعاون“.

وأشار إلى أن كارتيرون مدرب خائن وكاذب وخدع الجميع بعدما أكد أنه لم يرحل عن الزمالك بسبب المال ولكن حدث عكس ذلك.

وأوضح أن الزمالك ليس ناديا صغيرا أو مركز شباب كي يتم القرصنة على مدربه كما أن كارتيرون لم يقم بدفع الشرط الجزائي في عقده المقرر ربع مليون دولار.

وأضاف: ”الزمالك لن يقف على مدرب ولكنني حزين من تصرف محمد القاسم رئيس نادي التعاون“.

واختتم رئيس الزمالك: ”كنت أتمنى أن يهاتفني القاسم ويستأذن التعاقد مع كارتيرون، كان من الوارد التواصل لاتفاق والخروج بشكل أفضل بدلا من كذب المدرب الفرنسي أمام الملايين ورفضه عروض زيادة راتبه“