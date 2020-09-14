تقرير: الهلال السعودي يقترب من ضم البرازيلي أليكس تيكسيرا

كشفت تقارير صحفية عن توصل نادي الهلال السعودي، لاتفاق مع أليكس تيكسيرا لاعب فريق جيانجسو سونينغ الصيني، لضمه في الميركاتو الحالي.

وينتهي عقد تيكسيرا مع ناديه الصيني الحالي في شهر ديسمبر المقبل، إذ يحق له الرحيل لأي ناد بشكل مجاني، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، وقلب الهجوم.

ومع دخوله لفترة الأشهر الست الأخيرة من عقده، فإن اللاعب صاحب الـ30 عاما تلقى عدة عروض، أبرزها من فريق كورينثيانز البرازيلي.

ولكن صحيفة ”الجزيرة“، كشفت عبر مصادر لها، يوم الإثنين، أنّ إدارة الهلال قد اتفقت مع تيكسيرا على جميع البنود داخل العقد.

وأوضحت الصحيفة، أنّه بعد حصول الإدارة على موافقة تيكسيرا على البنود، يستعد الزعيم لتقديم عرض رسمي إلى مسؤولي الفريق الصيني من أجل الموافقة على إتمام الصفقة.

ولم تعلن إدارة الهلال عن التعاقد سوى مع لاعب واحد فقط، وهو حارس الوحدة عبدالله الجدعاني، بالإضافة إلى شراء عقد مهاجم نادي الرائد صالح الشهري بشكل نهائي، مع وعد من رئيس ”الزعيم“ فهد بن نافل، بتعويض رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو بصفقة قوية.

يذكر أن القيمة السوقية لأليكس تيكسيرا تبلغ 13.5 مليون يورو، وحال رحيله عن سونينغ الصيني، ستقتصر القيمة المادية للصفقة على راتب اللاعب البرازيلي فقط ولن يتم دفع أي أموال لناديه الصيني.

وكان تيكسيرا بدأ مسيرته مع فاسكو دي غاما، قبل أن ينتقل إلى شاختار الأوكراني في 2010، بينما انضم إلى سونينغ الصيني في 2016 مقابل 50 مليون يورو.