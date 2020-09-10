فهد بن نافل يكشف تفاصيل بناء ملعب نادي الهلال السعودي الجديد

فجر فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي، مفاجأة بشأن الملعب الجديد والخاص للزعيم.
وقال بن نافل، في حوار مع برنامج ”كورة“ المذاع على قناة روتانا خليجية: ”ملعب الهلال سيكون فخرًا لـ الرياض ومشروعًا كبيرًا، نحن الآن ندرس كل الجوانب المتعلقة بالمشروع“.
وأضاف: ”لا أريد إعطاء موعد محدد لبدء التنفيذ، تحسبًا لأي شيء قد يُعطل الإجراءات، ونحن ننتظر -فقط- مُباركة وزارة الرياضة والجهات المختصة، للبدء في مشروع ملعب الهلال“.
وكشف بن نافل، أن الملعب الجديد للهلال، سيكون مقرًا ومركزًا متكاملًان ليس -فقط- للفريق الكروي الأول، ولكن لكل الألعاب في النادي.
واختتم: ”سيتم بناء جزء اجتماعي، ودور سينما فيه، ليكون مفخرة حقيقيةن تليق بناد كبير مثل الهلال”.
#تركي_العجمة يسأل:هل سنشاهد قريبًا "ملعب الهلال"؟
و #فهد_بن_نافل يرد: سيكون هديتنا لمدينة الرياض@TurkiAlajmah #فهد_بن_نافل_في_كورة pic.twitter.com/H24WVkpjwd
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) September 10, 2020
تصريحات بن نافل، جاءت بعد تتويج نادي الهلال بالدوري السعودي، للمرة الـ16 في تاريخه.