والد يوسف بلايلي يعترف بمفاوضات الأهلي المصري (فيديو)

اعترف حفيظ بلايلي، والد ووكيل أعمال يوسف بلايلي، نجم الأهلي السعودي ومنتخب الجزائر، بمفاوضات النادي الأهلي المصري، للتعاقد معه في الموسم الجديد.

وقال والد اللاعب الجزائري، عبر قناة ”النهار“ المصرية: ”بالفعل، الأهلي المصري فتح باب المفاوضات مع إدارة الأهلي السعودي، لشراء عقد يوسف، وضمه في الموسم المقبل“.

وأكد بلايلي الأب، أن نجله يملك عروضًا أخرى من مصر، واتصالات من الزمالك، وبيراميدز، للتعاقد معه، ولكن اللاعب يفضل التعاقد مع الأهلي المصري في الموسم الجديد، خاصة أنه أكبر أندية قارة أفريقيا.

ودخل بلايلي في خلاف مع النادي الأهلي السعودي، وتواصل مجلس إدارة الفريق مع يوسف بلايلي، لاعب الفريق، لإبلاغه رسميًا، بإبعاده عن قائمة ”الراقي“.

وانضم بلايلي إلى الأهلي، في 2019، قادمًا من صفوف الترجي الرياضي التونسي، حيث لعب مع الفريق 18 مباراة رسمية، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 3 أخرى.

ووفقًا لما ذكره موقع ”competition dz“، يوم الإثنين الماضي، فإن إدارة الأهلي السعودي، أبلغت بلايلي، السبت الماضي، بإبعاده نهائيًا عن قائمة الفريق، وفقًا لقرار الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق.

بلايلي، يرفض العودة إلى السعودية، منذ استئناف النشاط الرياضي، حيث كان غادر إلى بلاده، أثناء فترة تعليق المسابقات، إثر تفشي فيروس كورونا المستجد، وقامت الإدارة بإرسال طائرة خاصة له، لمساعدته على العودة، لكنه اللاعب رفض الأمر.