10 سبتمبر

الأمير نواف بن سعد: هناك أندية زودت بطولاتها ولا ندري من أين جاؤوا بها ولم يصلوا للهلال (فيديو‎)

الأمير نواف بن سعد: هناك أندية زودت...

أعرب الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، عن سعادته الكبيرة بتتويج "الزعيم" ببطولة الدوري السعودي للمرة الـ16 في تاريخه، بعد فوز على الشباب، يوم

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تاريخ النشر:
تاريخ التحديث:

أعرب الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، عن سعادته الكبيرة بتتويج ”الزعيم“ ببطولة الدوري السعودي للمرة الـ16 في تاريخه، بعد فوز على الشباب، يوم الأربعاء، بنتيجة (2-1)، في المواجهة التي جمعت الفريقين، في ملعب جامعة الملك سعود.

وقال الأمير نواف في تصريحات تلفزيونية: ”الهلال دائما بطل ومعتادين على المباركة لجمهورنا وهو السر الحقيقي في قوتنا ويستاهلون الدوري والأكبر من الدوري وهو موسم استثنائي، وإلى الآن الموسم لم ينته تبقى كأس الملك ومتصدرين مجموعتنا تصفيات دوري أبطال آسيا“.

وأضاف: ”كسرنا 72 نقطة ولم يسبقنا لها نادي من قبل في الدوري، والجمهور يستحق هذا الشيء، في مجلس إدارتنا حققنا ما حققنا وأخفقنا وحصلنا ثناء وانتقادات.. لا أريد أن ينسب لنا إنجاز، مجلس الإدارة المتواجد يحسب لهم الإنجاز أولا وليس المجالس السابقة“.

وأشار: ”الهلال الآن حقق البطولة الـ60 وأمامه بطولات قادمة.. وفيه أندية زودوا بطولاتهم ولا ندري من أين جاءوا بها ولم يصلوا للهلال، وتبقى الشرف الأكبر وأغلى البطولات كأس خادم الحرمين الشريفين وبإذن الله يتحقق، وفيه قرارات كانت ظالمة ضد الهلال الموسم الماضي والإدارة تغلبت عليها وحققت بطولتين كبيرتين“.

وأنهى الهلال، نسخة الدوري هذا الموسم برصيد 72 نقطة، كأكثر فريق حصدًا للنقاط في موسم واحد بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

واحتفل الزعيم بطريقة مميزة بلقب الدوري السعودي للمرة السادسة عشر في تاريخه، والبطولة رقم (60) في كل المسابقات، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وسط أجواء احتفالية كبيرة رغم غياب الحضور الجماهيري.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk[at]eremnews[dot]com

الوسومات:
الدوري السعودي
كرة القدم
الرياضة
الهلال السعودي
مختارات
تاغ
نادي الهلال السعودي
أخبار نادي الهلال
تابعوا إرم نيوز عبر غوغل نيوز تابعنا على منصة غوغل الإخبارية