الأمير نواف بن سعد: هناك أندية زودت بطولاتها ولا ندري من أين جاؤوا بها ولم يصلوا للهلال (فيديو‎)

أعرب الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، عن سعادته الكبيرة بتتويج ”الزعيم“ ببطولة الدوري السعودي للمرة الـ16 في تاريخه، بعد فوز على الشباب، يوم الأربعاء، بنتيجة (2-1)، في المواجهة التي جمعت الفريقين، في ملعب جامعة الملك سعود.

وقال الأمير نواف في تصريحات تلفزيونية: ”الهلال دائما بطل ومعتادين على المباركة لجمهورنا وهو السر الحقيقي في قوتنا ويستاهلون الدوري والأكبر من الدوري وهو موسم استثنائي، وإلى الآن الموسم لم ينته تبقى كأس الملك ومتصدرين مجموعتنا تصفيات دوري أبطال آسيا“.

#الدوري_مع_وليد | الأمير نواف بن سعد – رئيس الهلال الأسبق: أبارك للجمهور وهو كلمة السر في نجاح الفريق.. وإلى الآن الموسم لم ينتهي تبقى كأس الملك وتصفيات آسيا.. حققنا ما حققنا وأخفقنا ما أخفقنا.. لا أريد أن ينسب لنا إنجاز مجلس الإدارة المتواجد وليس المجالس السابقة.#SBC pic.twitter.com/WpS76OLf9c — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) September 9, 2020

وأضاف: ”كسرنا 72 نقطة ولم يسبقنا لها نادي من قبل في الدوري، والجمهور يستحق هذا الشيء، في مجلس إدارتنا حققنا ما حققنا وأخفقنا وحصلنا ثناء وانتقادات.. لا أريد أن ينسب لنا إنجاز، مجلس الإدارة المتواجد يحسب لهم الإنجاز أولا وليس المجالس السابقة“.

وأشار: ”الهلال الآن حقق البطولة الـ60 وأمامه بطولات قادمة.. وفيه أندية زودوا بطولاتهم ولا ندري من أين جاءوا بها ولم يصلوا للهلال، وتبقى الشرف الأكبر وأغلى البطولات كأس خادم الحرمين الشريفين وبإذن الله يتحقق، وفيه قرارات كانت ظالمة ضد الهلال الموسم الماضي والإدارة تغلبت عليها وحققت بطولتين كبيرتين“.

#الدوري_مع_وليد | الأمير نواف بن سعد – رئيس الهلال الأسبق: الهلال الآن حقق البطولة الـ 60 وأمامه بطولات قادمة.. تبقى الشرف الأكبر وأغلى البطولات كأس خادم الحرمين الشريفين وبإذن الله يتحقق.#SBC pic.twitter.com/zjIiKD3oR1 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) September 9, 2020

وأنهى الهلال، نسخة الدوري هذا الموسم برصيد 72 نقطة، كأكثر فريق حصدًا للنقاط في موسم واحد بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

واحتفل الزعيم بطريقة مميزة بلقب الدوري السعودي للمرة السادسة عشر في تاريخه، والبطولة رقم (60) في كل المسابقات، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وسط أجواء احتفالية كبيرة رغم غياب الحضور الجماهيري.