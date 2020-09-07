محمد الشلهوب قائد نادي الهلال السعودي يتحدث عن موعد اعتزاله (فيديو)

رفض محمد الشلهوب، قائد نادي الهلال السعودي، تحديد الموعد النهائي لاعتزاله كرة القدم، ملمحا في الوقت نفسه بأنه ربما يكون بنهاية الموسم الحالي.

وقال الشلهوب، في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد: ”دعونا نفرح ونحتفل بلقب الدوري، ونعطيه حقه الكامل.. لم أتخذ أي قرار بعد، والمهم عندي مصلحة النادي“.

وأضاف: ”سأحدد مستقبلي سواء بالاعتزال أو الاستمرار، خلال الأيام المقبلة، والإعلان بعد نهاية الدوري“.

وأردف: ”أبارك لجماهير الهلال، ونفتقدكم في المدرجات، لكنكم دائما في قلوبنا، ويصلنا تشجيعكم ودعمكم ومساندتكم لنا، وألف مبروك الدوري“.

من جانبه، علق سامي الجابر، نجم ومدرب ورئيس النادي السابق، على إمكانية اعتزال الشلهوب، بقوله: ”نرغب في استمرار الشلهوب أكثر، والعمر مجرد رقم، هذا المثل ينطبق عليه، فهو روح الهلال“.

ووجه الشلهوب شكره الكبير للجابر، قائلا: ”أنا أحب سامي كثيرا، واعتبره من ضمن الأساطير التي لا يمكن أن أنساها، سواء في الملعب أو خارجه“.

وكان اللاعب الكبير نشر مؤخرا صورة سوداء له أعطت انطباعا بأنه سيعتزل كرة القدم بعد نهاية موسم 2019/2020 في السعودية.

الشلهوب بعد حصد لقب الدوري السعودي للمحترفين مع نادي الهلال، أصبح أكثر لاعب سعودي تتويجاً بالبطولات بعد وصوله لـ33 بطولة بقميص ”الزعيم“.

وشارك الشلهوب مع الهلال في الفوز بكأس ولي العهد 11 مرة، وبالدوري السعودي 8 بطولات، وبكأس الملك مرتين، وبكأس الأمير فيصل بن فهد مرتين.

كما توج بـ6 بطولات آسيوية، وكأس السوبر السعودي مرتين، وكأس السعودي المصري مرة واحدة، ومثلها كأس المؤسس، ليصبح إجمالي بطولاته مع الزعيم 33 بطولة.