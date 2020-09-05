أول رد من نورالدين أمرابط بعد واقعة إلقاء قميص نادي النصر

علق المغربي نورالدين أمرابط، لاعب النصر السعودي، على واقعة إلقاء قميص النادي خلال مباراة الاتحاد في الدوري السعودي، أمس الجمعة.

وكتب أمرابط عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”جمهور النصر العالمي الغالي، أنا كمنتمٍ لهذا الكيان الكبير، أحترق عندما أشعر بإصابة خوفا من عدم التشرف بتمثيل النادي، خصوصا ببطولة آسيا، وهو حلمنا جميعا“.

وأضاف ”لم ولن يصدر مني ما يسيء لحبي الكبير، وكنت في حالة قلق رهيبة، لا تمثل وضع التيشيرت بالصورة التي قد يتم تداولها بشكل مؤسف“.

وتابع أمرابط ”أقول لا يمثل إلا من لا يتمنى التوفيق للعالمي.. كل حبي وتقديري لكم“.

جمهور النصر العالمي الغالي

انا كمنتمي لهذا الكيان الكبير احترق عندما اشعر باصابه خوفآ من عدم التشرف بتمثيل النادي خصوصا ببطولة اسيا وهوا حلمنا جميعنا ، لم ولن يصدر مني مايسئ لحبي الكبير وكنت بحاله قلق رهيبه ولايمثل وضع التيشيرت بالصوره التي قد يتم تداولها بشكل مؤسف — Nordin Amrabat (@NAmrabat53) September 4, 2020

،اقول لايمثل الا من لايتمنى التوفيق للعالمي . كل حبي وتقديري لكم . — Nordin Amrabat (@NAmrabat53) September 4, 2020

والتقطت الكاميرات نورالدين أمرابط وهو يلقي بقميص النصر على دكة البدلاء، بعد تبديله في الدقيقة 90، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1/1، وهي النتيجة النهائية للمباراة.

ورفع التعادل رصيد النصر إلى 61 نقطة، مع تبقي مباراة واحدة على نهاية المسابقة، علما أن الهلال ضمن لقب الدوري السعودي.

وأثار تصرف أمرابط تساؤل جماهير النصر، حيث استنكر كثيرون سلوك اللاعب المغربي، في حين رأى آخرون أن ما فعله أمرابط تأثر بنتيجة المباراة وغضب من تبديله.