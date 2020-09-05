5 سبتمبر

أول رد من نورالدين أمرابط بعد واقعة إلقاء قميص نادي النصر

أول رد من نورالدين أمرابط بعد واقعة...

الكاميرات التقطت نورالدين أمرابط وهو يلقي بقميص النصر على دكة البدلاء، بعد تبديله في الدقيقة 90، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1/1، وهي النتيجة النهائية للمباراة.

المصدر: فريق التحرير

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علق المغربي نورالدين أمرابط، لاعب النصر السعودي، على واقعة إلقاء قميص النادي خلال مباراة الاتحاد في الدوري السعودي، أمس الجمعة.

وكتب أمرابط عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”جمهور النصر العالمي الغالي، أنا كمنتمٍ لهذا الكيان الكبير، أحترق عندما أشعر بإصابة خوفا من عدم التشرف بتمثيل النادي، خصوصا ببطولة آسيا، وهو حلمنا جميعا“.

وأضاف ”لم ولن يصدر مني ما يسيء لحبي الكبير، وكنت في حالة قلق رهيبة، لا تمثل وضع التيشيرت بالصورة التي قد يتم تداولها بشكل مؤسف“.

وتابع أمرابط ”أقول لا يمثل إلا من لا يتمنى التوفيق للعالمي.. كل حبي وتقديري لكم“.

والتقطت الكاميرات نورالدين أمرابط وهو يلقي بقميص النصر على دكة البدلاء، بعد تبديله في الدقيقة 90، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1/1، وهي النتيجة النهائية للمباراة.

ورفع التعادل رصيد النصر إلى 61 نقطة، مع تبقي مباراة واحدة على نهاية المسابقة، علما أن الهلال ضمن لقب الدوري السعودي.

وأثار تصرف أمرابط تساؤل جماهير النصر، حيث استنكر كثيرون سلوك اللاعب المغربي، في حين رأى آخرون أن ما فعله أمرابط تأثر بنتيجة المباراة وغضب من تبديله.

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