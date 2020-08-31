رئيس النادي الأهلي السعودي يطمئن الجماهير بشأن مستقبل محمد العويس وعمر السومة

طمأن عبدالإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي السعودي، جماهير ناديه بشأن مستقبل لاعبي الفريق محمد العويس والسوري عمر السومة.

وقال مؤمنه في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“: ”السومة والعويس من أبناء النادي المخلصين ولا مجال للتفاوض بشأنهما.. العويس مستمر في عقدة وبإذن الله يتم تمديده والسومة إن شاء الله أموره تترتب ومستمر.. جمهور الكيان لا تنجرفوا خلف الشائعات“.

وكانت تقارير تحدثت عن حالة من الغضب لدى اللاعبين وسط أنباء عن احتمالية رحيلهما عن صفوف الفريق.

وشهدت الأيام الماضية غياب اللاعبين عن التدريبات، حيث جاء سبب غياب الحارس بسبب مستحقات مالية له، فيما طلب السومة الرحيل عن صفوف الفريق.

ودخل العويس في أزمة قوية مع إدارة الأهلي، في الأيام الماضية، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تقدر بـ5 ملايين ريال.

وكشف العديد من التقارير عن تدخل عدد من شرفيي الأهلي لإرضاء اللاعبين وتمديد تعاقديهما مع النادي بما يرضيهما، وأوضحت أن تلك التدخلات الشرفية ستكون ناجحة في اقناع اللاعبين.

السومه و العويس ابناء النادي المخلصين وليسوا مجال للتفاوض

العويس مستمر في عقدة وبإذن الله يتم تمديده

والسومه ان شاء الله اموره تترتب ومستمر .

جمهور الكيان لا تنجرفو خلف الشائعات — عبدالاله مؤمنه (@amouminah1) August 31, 2020

وكانت مباراة الأهلي والشباب في الجولة الـ28 من الدوري السعودي، مساء الأحد، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ورفع التعادل رصيد الأهلي إلى 47 نقطة، في المركز الثالث، إذ تعادل للمرة الخامسة، في حين فاز 14 مرة وخسر 9 مرات.

وظل الشباب في المركز الثامن وفي جعبته 40 نقطة، إذ تعادل للمرة السابعة، مقابل 11 فوزا، و10 خسائر.