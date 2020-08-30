التشكيلة المتوقعة لمباراة الاتحاد ضد الفتح في الدوري السعودي

يواجه نادي الاتحاد نظيره الفتح، مساء اليوم الأحد، في إطار الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وقدم الاتحاد مستوى جيدا في آخر 3 مباريات وحقق فوزين وتعادلا وحيدا، آخرها الفوز على الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف، ويسعى لاستكمال مشواره ليتواجد في مركز متقدم إلى حد ما في جدول الترتيب ويضمن عدم الهبوط، إذ يتواجد ”العميد“ في المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة.

كما يسعى الفتح لمواصلة الانتصارات للابتعاد عن خطر الهبوط والتواجد في المنطقة الدافئة في جدول الترتيب، ويتواجد الفتح في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الاتحاد والفتح بالتعادل الإيجابي 1-1.

موعد مباراة الاتحاد والفتح:

تنطلق المباراة في تمام الساعة 17:40 بتوقيت القاهرة، 18:40 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة KSA Sports 2 HD.

التشكيل المتوقع للاتحاد:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

الدفاع: حمدان الشمراني – زياد الصحفي – برونو أوفيني – سعود عبدالحميد.

الوسط: عبدالإله المالكي – كريم الأحمدي – رومارينيو – فهد المولد – عبدالعزيز البيشي.

الهجوم: ويلفريد بوني.