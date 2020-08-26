تقرير: الألماني ماريو غوتزه على رادار نادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي دخل في مفاوضات لضم الدولي الألماني ماريو غوتزه، نجم بروسيا دورتموند السابق، والذي لا يلعب لأي ناد حاليا بعمر الـ28 عاما، في الميركاتو الحالي.

ووفقا لما ذكره موقع ”توتو ميركاتو ويب“، فإن الهلال قدم عرضا إلى غوتزه براتب 7 ملايين يورو لمدة 3 سنوات، وسيكون اللاعب هو الهدف الرئيس للنادي حال رحيل الإيطالي جيوفينكو.

ورحل ماريو عن صفوف دورتموند بنهاية الموسم الحالي، وهو الآن دون فريق، ويحق له الانتقال إلى أي وجهة بشكل مجاني.

وارتبط اسم غوتزه في وسائل الإعلام بالانتقال لفريق موناكو الفرنسي، وذكرت التقارير أنه أبلغ فريق إنتر ميامي، المنافس بالدوري الأمريكي، أنه يسعى لمواصلة مسيرته في أوروبا.

ويدرس غوتزه، كافة العروض المقترحة على الطاولة، للبقاء في قارة أوروبا، لأطول فترة ممكنة.

غوتزه يعد في ألمانيا أحد الأبطال القوميين بعد تسجيله هدف تتويج الماكينات بكأس العالم 2014 على حساب الأرجنتين.

وكان نادي الهلال أعلن، يوم الثلاثاء، رحيل لاعبه المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو، بعد موافقة الإدارة على إنهاء التعاقد الذي يتبقى فيه 15 يوما.

ويعد إدواردو المحترف الأكثر تهديفا في تاريخ الهلال بـ81 هدفا، حيث توج بـ7 بطولات بقميص ”الزعيم“، جعلته ذا قيمة كبيرة لدى جماهير الفريق خلال السنوات الماضية.