الأمير منصور بن مشعل يوجه رسالة لجمهور النادي الأهلي السعودي

وجه الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام السابق على كرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، رسالة إلى جماهير ناديه بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه؛ لأسباب صحية.

وكان بن مشعل، قد اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه، كمشرف عام على كرة القدم في الأهلي، الأسبوع الماضي، نظرًا لظروفه الصحية.

وقال بن مشعل، لبرنامج ”المنتصف“ عبر قناة ”الإخبارية“ السعودية: ”أنا مُستمر مع النادي الأهلي بعيدًا عن المنصب، والابتعاد المؤقت بسبب الوضع الصحي“.

وأضاف: ”ابتعادي عن منصب المشرف فقط، وأنا مستمر كداعم للنادي، ولن نترك الأهلي في منتصف الطريق، ونتمنى الأفضل لمجلس الإدارة بقيادة عبد الإله مؤمنة، وللفريق في مبارياته المتبقية في جميع الاستحقاقات بالموسم الجاري“.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب فرق مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة بعد مرور 26 جولة من المسابقة.