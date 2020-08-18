"الانضباط" تعلن إيقاف رايس مبولحي حارس الاتفاق السعودي وتغرمه ماليا

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف رايس مبولحي حارس مرمى الاتفاق مباراتين، بما في ذلك الإيقاف التلقائي، وتغريمه 20 ألف ريال، نظرا لما بدر منه تجاه لاعبي الاتحاد في المباراة التي جمعت الفريقين، في الجولة الـ25 من دوري المحترفين.

نهاية اللقاء شهدت مناوشات شديدة بين اللاعبين، خاصة بين حارس مرمى الاتفاق رايس مبولحي مع الرئيس التنفيذي للاتحاد حامد بلوي ونجم الفريق رومارينيو.

وقد كشف اللاعب الجزائري مؤخرًا، في تصريحات تلفزيونية، أن رومارينيو سب والدته خلال اللقاء، ولذا اندفع خلفه ليسأله عن سبب ذلك بعد المباراة، ولكنه فوجئ بالمزيد من الاستفزازات من جانبه، وهو ما أغضبه وجعله ينفعل بتلك الطريقة التي ظهرت على شاشات التلفاز.

كما قام نادي الاتفاق بدوره بتقديم شكوى ضد لاعبي الاتحاد لتجاوزهم وإساءتهم بألفاظ غير أخلاقية للحارس.

عاجل: لجنة الانضباط توقف مبولحي حارس الاتفاق مباراتين وتغرمه (20) ألف ريال؛ لاعتداءه على لاعب #الاتحاد. pic.twitter.com/RT5DYSPd5u — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 18, 2020

وخسر الاتفاق أمام الاتحاد بهدف نظيف سجله فهد المولد من ضربة جزاء، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.