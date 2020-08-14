فهد المولد يقود الاتحاد إلى فوز ثمين على الاتفاق في الدوري السعودي (فيديو)

اقتنص نادي الاتحاد فوزًا ثمينًا على نظيره الاتفاق بهدف دون ردٍ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ”الجوهرة المشعة“، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري السعودي.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق فهد المولد من ركلة جزاء في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

واستعاد الاتحاد ذاكرة الانتصارات، بعد غياب 4 مباريات، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة، ويصعد إلى المركز الثاني عشر في ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 35 نقطة، في المركز الثامن.

وحقق الاتحاد فوزه الأول في الدوري بعد مرور 4 جولات لم يذق فيها طعم الانتصار، منذ فوز العميد على الشباب بخماسية لهدف في فبراير الماضي، ضمن الجولة الـ 20 من المسابقة.