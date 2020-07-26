نادي الفيحاء السعودي يعلن رسميا رحيل الحارس الأردني عامر شفيع

نادي الفيحاء السعودي يعلن رسميا رحي...

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن نادي الفيحاء رسميا عن رحيل حارس مرماه، النجم الأردني عامر شفيع، بعدما تقدم باعتذاره عن عدم استمراره مع الفريق حتى نهاية الموسم.

وقال النادي في بيان نشره عبر الحساب الرسمي بموقع ”تويتر“: ”قدم حارس المرمى الأردني عامر صباح شفيع المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء اعتذاره عن تمديد عقده مع النادي، والذي ينتهي في الـ 31 من شهر يوليو الجاري، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي ”2019-2020“ وربط موافقته على تمديد العقد للموسم الحالي بالتوقيع معه لموسم إضافي ”2020-2021“.

وأضاف البيان: ”مجلس إدارة النادي تمسك بقراره الخاص بعدم النظر في أمر تجديد العقود للاعبين الأجانب أو المحليين للموسم المقبل إلا وفقا للتقرير الفني، الذي سيقدمه المدير الفني السيد خورخي سيماو في نهاية الموسم الجاري“.

وعبرت الإدارة عن شكرها للحارس عامر شفيع على ما قدمه طوال فترة تواجده مع الفريق، متمنية له مزيدا من التوفيق والنجاح.

وكان عامر شفيع انضم لصفوف الفيحاء في فترة انتقالات يناير 2019 قادما من شباب الأردن.

وخاض عامر مع الفيحاء 30 مباراة بمختلف المسابقات منذ انصمامه، حيث استقبل 44 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات فقط.

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