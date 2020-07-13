فهد المولد يتخذ خطوة جديدة بعد عودته لمعسكر نادي الاتحاد السعودي

فهد المولد يتخذ خطوة جديدة بعد عودت...

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية عن اتخاذ فهد المولد، نجم نادي الاتحاد السعودي، خطة جديدة تجاه ناديه بعد عودته لمعسكر الفريق المقام بأبها، مساء الأحد، والذي كان رحل عنه بسبب مطالبته بمستحقاته المتأخرة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الاقتصادية“، نقلا عن مصادرها، فإن اللاعب تعاقد مع مكتب استشارات قانونية، أوكل إليهم مهمة مطالباته المالية على الاتحاد التي تبلغ نحو 12 مليون ريال، إذ سيبدأ هذا المكتب باتباع الإجراءات القانونية لتسلم مستحقاته.

وكان المولد غادر معسكر نادي الاتحاد، منذ 5 أيام، احتجاجا على عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تقدر بـ20 مليون ريال؛ على حد قوله.

ونجحت إدارة الاتحاد، خلال الساعات الماضية، في احتواء أزمة المولد، إذ عاد اللاعب من جديد إلى معسكر الفريق في عسير، استعدادا لاستئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمقرر في الـ 4 من أغسطس المقبل.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر في ترتيب دوري المحترفين برصيد 23 نقطة، قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

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