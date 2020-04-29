ياسر المسيليم حارس مرمى النادي الأهلي السعودي يكشف حقيقة فسخ عقده مع "الراقي" (فيديو)

حرص ياسر المسيليم، حارس مرمى النادي الأهلي السعودي، الرد على التقارير التي أشارت لقيامه بفسخ تعاقده مع الراقي، من أجل الانتقال لفريق آخر خلال الميركاتو الصيفي.

وشارك المسيليم أساسيا خلال مباريات الأهلي في الموسم الحالي، بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها محمد العويس، بكسر في الوجه، ثم إصبع اليد.

وكانت صحيفة "البلاد"، قد ذكرت أن هناك ثلاثة لاعبين في فريق الأهلي، أبدوا رغبتهم في فسخ عقودهم مع النادي، سيرا على خطى المدافع سعيد المولد، الذي تقدم وكيله بطلب فسخ عقده للإدارة، واللاعبون هم: الحارس ياسر المسيليم، والمدافع محمد آل فتيل، ولاعب الوسط حسين المقهوي.

وأوضحت أن المسيليم قد دخل الفترة الحرة، أما اللاعبان آل فتيل والمقهوي، فقد كانا يرغبان في الاستمرار مع الفريق الأهلاوي، ولكن هناك أمورا أخرى تقف وراء طلبهما فسخ عقديهما.

وقال المسيليم في تصريحات مصورة عبر حسابه على "سناب شات"، إن خبر فسخ عقده مع الأهلي غير صحيح، موضحا أنه لم يطلب الرحيل من الإدارة.

وتابع حارس الأهلي موجها حديثه للجماهير: "لا تسمعوا للشائعات، أي قرار سوف أتخذه، سأقوم بإعلانه بنفسي.. ولا تصدقوا أي شيء، خاصة أن النادي مستهدف من بعض الإعلاميين".

وأضاف: "النادي له حساب رسمي، الشيء الذي يصدر منه هو الخبر الصحيح، وغير ذلك يعد اجتهادا شخصيا" .

ويعد المسيليم أحد أفضل الحراس السعوديين خلال الفترة الماضية فقد بدأ مسيرته في نادي هجر وبعدها انضم لناشئي الأهلي في 2002 وصعد لتمثيل الفريق الأول عام 2005 أي لعب مع الراقي ما يقرب من 15 عاما حتى الآن.

وشارك المسيليم مع النادي الأهلي السعودي هذا الموسم في 20 مباراة بمختلف البطولات واستقبلت شباكه 23 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 3 مباريات.