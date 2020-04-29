كارلوس إدواردو نجم نادي الهلال السعودي يقترب من كورنثيانز البرازيلي

كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي كارلوس إدواردو، نجم وسط نادي الهلال السعودي، تلقى عرضاً جاداً من أحد أندية الدوري البرازيلي في الموسم المقبل.

وأشار موقع meutimao البرازيلي، في خبر حصري، اليوم الأربعاء، إلى أن نادي كورنثيانز البرازيلي يفاوض حالياً كارلوس إدواردو من أجل الانتقال إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأكد الموقع أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي، خاصة أن صفقة إدواردو لن تكلف كورنثيانز مقابلاً مالياً كبيراً، كونه سيكون لاعباً حراً بعد شهرين من الآن.

وينتهي عقد إدواردو، البالغ من العمر 30 عاماً، مع الهلال السعودي في يونيو 2020، بعد أن قضى النجم البرازيلي 5 مواسم رفقة الزعيم الهلالي، حيث انتقل إلى الفريق في صيف 2015 قادماً من نادي بورتو البرتغالي.

ولعب إدواردو هذا الموسم 25 مباراة رفقة الهلال، وأحرز 14 هدفاً، وصنع هدفاً واحداً، وكان أحد أبرز العناصر التي ساعدت الهلال على التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في نسختها الأخيرة.

وتصل القيمة التسويقية لكارلوس إدواردو حالياً إلى ما يقرب من 5 ملايين يورو، بحسب تقديرات موقع "ترانسفير ماركت".

ويواجه الهلال موقفاً حرجاً في ما يتعلق بمحترفيه الأجانب، بعد اقتراب رحيل المهاجم الفرنسي بافاتيمبي غوميز عن الفريق، إضافة إلى الإيطالي سيباستيان جيوفينكو.