نادي الهلال السعودي يرد على تقارير رحيل مدربه رازفان لوشيسكو

حرص نادي الهلال السعودي، الرد على الأنباء التي تتردد بشأن رحيل الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق، في الصيف المقبل.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية، بشأن اقتراب فريق فناربخشة التركي، من التوصل إلى اتفاق نهائي مع لوشيسكو، للتعاقد معه، بداية من الموسم الرياضي الجديد.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصدر مطلع داخل إدارة نادي الهلال، عدم وجود أي نية للتخلي عن لوشيسكو، في الصيف المقبل.

وأشارت المصادر، إلى أن المدرب الروماني، يرتبط بعقد مع الهلال، حتى 2021، ولم يتم التطرق من قريب أو بعيد، عن مستقبله.

يذكر أن لوشيسكو، تعاقد مع نادي الهلال، في صيف 2019، ونجح بقيادة الفريق الأول لكرة القدم، للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

وبخلاف التتويج بدوري أبطال آسيا، قاد لوشيسكو، نادي الهلال، لتصدر جدول ترتيب دوري المحترفين، والتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك، قبل توقف النشاط الرياضي، إثر تفشي فيروس "كورونا" المستجد.