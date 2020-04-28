هل اقترب الرحيل؟ فنربخشة مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد لوشيسكو مع الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية رومانية أن إدارة نادي فنربخشة التركي قد أبدت جاهزيتها لدفع الشرط الجزائي في عقد المدرب رازفان لوشيسكو مع نادي الهلال السعودي لاستقطاب المدرب في الموسم المقبل.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ziare" فإن الشرط الجزائي في عقد المدرب يبلغ نحو مليوني دولار علما بأن المدرب يتحصل على راتب سنوي يبلغ 4 ملايين يورو و50 ألف دولار عن كل فوز.

وقالت الصحيفة أن رازفان قد يلحق بوالده ميرسيا لوتشيسكو كما يتوقع انضمام اللاعب إيانيس هاجي نجل أسطورة رومانيا خورخي هاجي، الذي سبق أن امتدحه المدرب رازفان كثيرا.

وكان لوتشيسكو قد انضم للهلال قادما من نادي باوك اليوناني حيث كان يحصل مع الناي التركي على راتب سنوي يبلغ 400 ألف يورو قبل التوقيع مع النادي السعودي بأكثر من راتبه مع النادي اليوناني بعشرة أضعاف.

وحقق لوتشيسكو مع الهلال لقب دوري أبطال آسيا إضافة للمشاركة مع النادي في بطولة كأس العالم للأندية واحتلاله لصدارة الدوري السعودي قبل قرار تعليق المنافسات.