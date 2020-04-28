تطورات جديدة تبعد يونس بلهندة عن الانضمام لنادي النصر السعودي.. تعرّف عليها

شهدت الساعات الماضية، تطورات جديدة بخصوص الصفقة المحتملة بانضمام الدولي المغربي، يونس بلهندة، نجم غلطة سراي التركي، إلي النصر السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبينما تشير الأمور إلى اقتراب اللاعب من الانضمام لصفوف النصر، أكدت تقارير تركية، صعوبة إتمام هذه الصفقة.

وبحسب موقع "تاكفيم" التركي، فإن يونس بلهندة لن ينضم إلى النصر، حيث يدرس المسؤولون في المملكة العربية السعودية، اقتراحًا بتقليص عدد اللاعبين المحترفين في كل فريق.

ويمتلك كل فريق سعودي، الحق في التعاقد مع سبعة لاعبين أجانب، إلا أنه من المنتظر، أن يتم تقليص هذا العدد، ليتم السماح بأربعة لاعبين أجانب فقط، في كل فريق.

ويمتلك النصر السعودي خمسة لاعبين أجانب، بالإضافة إلى الثنائي المغربي، عبد الرزاق حمد الله، ونور الدين امرابط، ما يصعب من احتمالات انتقال بلهندة إلى النصر.

وينتهي عقد بلهندة مع ناديه التركي في صيف 2021، إلا أن إدارة النادي لم تَعد متحمسة لاستمرار اللاعب، بعد ظهوره بمستوي متوسط، بجانب دخوله في عدة أزمات مؤخرًا.