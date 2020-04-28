تقرير: نادي الهلال يعرض صفقة تبادلية على طرابزون التركي

قالت صحيفة "ghanasoccernet" إن نادي الهلال السعودي سيعرض صفقة تبادلية مع نادي طرابزون التركي للحصول على خدمات اللاعب كاليب ايكوبان.

وبحسب ما نقلت الصحيفة الغانية فإن الهلال سيعرض محترفه عمر خربين على طرابزون بالإضافة لمبلغ 10 ملايين يورو لضمان نجاح الصفقة.

وقالت الصحيفة إن اللاعب مطلوب أيضا في سيلتك ورينجرز الاسكتلنديين ولاتسيو الإيطالي، لكن الهلال سيكون الأوفر حظا بسبب عرضه المادي الضخم.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن الهلال السعودي تقدم بعرض مدو لضم اللاعب الغاني كاليب إيكوبان الذي يحمل أيضاً الجنسية الإيطالية.

وقالت صحيفة "fanatik" الذائعة الصيت هناك إن عرض النادي السعودي الأولي كان 8 ملايين يورو لكنهم رفعوا العرض لعشرة ملايين أي ما يعادل 75 مليون ليرة تركية.

كما تحدثت الصحيفة عن أن الهلال أيضا يريد ضم اللاعب النيجيري أنطوني نواكايمي اللاعب في نفس الفريق لكن إدارة نادية تريد بيعه نظير 13 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن الهلال يريد ضم اللاعبين وأن النادي التركي سيكسب من وراء تلك الصفقتين نحو 23 مليون يورو أي ما يعادل 188 مليون ليرة تركية.

إلى ذلك، كشفت تقارير صحفية سعودية أن البرازيلي كارلوس إدواردو، محترف فريق الهلال، قد تلقى عروضاً احترافية قوية من أندية كورية ويابانية وبرازيلية للفوز بخدماته.

وبحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مارسيلو بينهيرو، وكيل أعمال اللاعب، فإنه سيناقش العروض مع إدواردو في ظل اقتراب نهاية عقده مع الهلال.