ضغوط على نواف العابد من أجل "بنت الحلال".. واللاعب يحكي كيف جعل والدته تشجع الهلال بدلا من النصر (فيديو)

أكد نواف العابد نجم نادي الهلال السعودي أن جميع لاعبي الزعيم وافقوا على اقتراح خفض الرواتب السنوية بسبب الأزمة التي تعاني منها كرة القدم العالمية عامة والمحلية خاصة في ظل توقف النشاط بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وقال العابد، في برنامج "عن بُعد" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، ويقدمه الإعلامي فيصل الريامي، إن القصة بأكملها بدأت باتصال من محمد الشلهوب قائد الهلال مع جميع اللاعبين، وكلهم رحّبوا بخفض الأجور ودعم ناديهم الهلال، ولم يستغرق هذا الموضوع أي وقت أو نقاش طويل، فقد كان محسوما لدى الجميع.

وأكد العابد أنه يعد جماهير الزعيم بالعودة إلى مستواه قريباً، وأنه يرغب في الاستمرار ضمن صفوف الهلال حتى نهاية مشواره الكروي، رغم أنه يحترم الاحتراف وإمكانية الانتقال إلى أندية أخرى داخل المملكة، وهو أمر شائع في الوقت الحالي.

وأشار العابد إلى أن أقرب أصدقائه في نادي الهلال هم "الصندوق الأسود" محمد جحفلي، وعبد الله المعيوف، ومحمد كنّو.

وحول ناديه المفضل في أوروبا، قال العابد إنه عاشق لنادي أرسنال منذ جيله الذهبي بقيادة المدرب آسين فينغر، والذي كان يضم عددا من أبرز نجوم العالم وعلى رأسهم الفرنسي تييري هنري، والهولندي دينيس بيركامب.

وأشار إلى أنه معجب حاليا بنادي ليفربول الإنجليزي، وبشكل خاص مدربه الألماني يورغن كلوب الذي يملك طريقة لعب مميزة، إضافة إلى النجم المصري محمد صلاح، هداف الريدز، واعتبرت نواف العابد شرفا للاعبين العرب في أوروبا.

وتحدث العابد عن قصة أسرع هدف في التاريخ، والذي أحرزه خلال مباراة الهلال والشعلة في كأس الأمير فيصل بن فهد عام 2007، والذي جاء بعد ثانيتين فقط من بدء المباراة.

وقال العابد إنه توقع أن يسجل هذا الهدف ليلة المباراة، وتدرب على تلك اللعبة كثيرا، حيث كان يرى أن حارس الشعلة دائم التقدم خارج مرماه، وبالفعل نجح في تسجيل الهدف بعد ركلة البداية مباشرة.

وحول أسرته، قال نواف العابد إنه يتعرض لضغوط عائلية كبيرة، خاصة خلال فترة "الحجر المنزلي" بسبب أزمة فيروس "كورونا" المستجد، كي يتزوج.

وأشار العابد، ، إلى أن قضية زواجه كانت متداولة على الصعيد العائلي قبل أزمة "كورونا"، ولكن وجوده في المنزل بصورة دائمة حالياً جعل الضغوط تتصاعد من أجل إيجاد "بنت الحلال".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت عائلته كلها تشجع الهلال، قال العابد: "بالطبع الأسرة بأكملها هلالية، إلا أن والدتي فقط كانت من مشجعي نادي النصر، ولكن مع أول مباراة لي مع الهلال ضد النصر توصلت معها إلى اتفاق، وقالت لي: إذا أحرزت هدفا في النصر سأتحول إلى تشجيع الهلال، وهو ما حدث بالفعل وأحرزت هدفاً في هذا اللقاء، وتحولت أمي إلى تشجيع الزعيم".