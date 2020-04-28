الصحف الرياضية: إصابة لاعب بـ"كورونا" لن توقف الدوري.. قتل كرة القدم.. والنصر السعودي يتمسك بالأجانب (صور)

شكلت أخبار سوق الانتقالات ومصير عدة نجوم وأخبار عودة منافسات كرة القدم في ظل انتشار فيروس كورونا أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بأخبار كرة القدم الإماراتية ولائحة زيدان الموسم المقبل واحتفال دييغو سيميوني بذكرى عيد ميلاده الخمسين واقتراح 5 تغييرات من طرف الفيفا في حال عودة كرة القدم.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على قرار عودة الدوري الألماني وإمكانية إصابة لاعب بفيروس كورونا وكتبت :" إن كان هناك لاعب بنتيجة إيجابية لفيروس كورونا فاللاعب سيتم عزله وستستمر المنافسة".

كما تحدثت عن ريال مدريد وسوق الانتقالات وكتبت :" لائحة زيدان ".

كما اهتمت بالأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الذي يحتفل بعيد ميلاده رقم 50 وكتبت :" نصف قرن من الشغف لكرة القدم".

سبورت

ركزت الصحيفة على حوارها مع الهولندي رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي وكتبت :" السيد كومان ".

كما تحدثت عن سوق انتقالات برشلونة وكتبت :" توديبو على بعد خطوة من الدوري الإنجليزي مقابل 20 مليون يورو ".

كما اهتمت بتصريحات البرازيلي رونالدينيو وكتبت :" رونالدينيو : كانت ضربة قوية الدخول للسجن ".

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مستقبل البرازيلي أرثر ميلو لاعب وسط برشلونة وكتبت :" الضوء الأخضر ليوفنتوس ".

كما تحدثت عن اقتراح الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن التغييرات وكتبت :" الفيفا يقترح 5 تغييرات بشكل مؤقت ".

آس

ركزت الصحيفة على اللاعبين الذين خرجوا من مدرسة ريال مدريد، بعضهم لازال في الفريق وغيرهم يلعبون في فرق كبرى وكتبت :" أكاديمية ريال مدريد".

كما تحدثت عن أتلتيكو مدريد ومدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني وكتبت :" سيميوني 50 سنة و7 ألقاب ".

كما اهتمت باقتراح الاتحاد الدولي لكرة القدم حول التغييرات وكتبت :" 5 تغييرات حتى 2021".

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فريق ويستهام ونجمه ديكلان رايس وكتبت :" يمكن بيع ديكلان رايس في الوقت الذي يستعد فيه ويستهام لإصلاح شامل داخل الفريق ".

كما تحدثت عن مهلة عودة الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت :" رابطة الدوري الإنجليزي لديها 4 أسابيع ".

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على حيرة اللاعبين في فرنسا في ظل عدم وضوح مستقبل عودة كرة القدم وكتبت :" اللاعبون في حيرة ".

كما اهتمت بالبريطاني كريس فروم الذي أجرت معه حورا قال فيه :" أحلم بالفوز بأكبر عدد من ألقاب طواف فرنسا أكثر من أي سباق آخر ".

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على هجوم رابطة الدوري الإيطالي من أجل عودة كرة القدم وكتبت :" ثورة كرة القدم ".

كما اهتمت باقتراح 5 تغييرات وكتبت :" 5 تغييرات : الفيفا نعم ".

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الجدل الدائر حول مستقبل كرة القدم في إيطاليا وكتبت :" إنهم يقتلون كرة القدم ".

كما تحدثت عن أخبار الأندية الإيطالية وسوق الانتقالات.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على اجتماع ورشة العمل لتنقيح المادة 115 وكتبت :" شباب الأهلي يقترح إلغاء سقف الرواتب " و " العين يطلب توقيع المديرين على تقرير المراقبين ".

كما تحدثت عن أخبار كرة القدم والرياضة الإماراتية وكتبت :" المحترفين تصدر كتيب الرياضي الصغير " و " جراحة في كتف ضاحي الشارقة " و " استراد رسوم التسجيل في عالمية المحترفين".

واهتمت الصحيفة بأخبار دولية وكتبت :" بيع قميص لمارادونا ب55 ألف دولار " و " نادال متشائم جدا بشأن عودة الدورات ".

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على الخصم من عقود اللاعبين في الإمارات وكتبت :" 2 في المائة خصم من عقود اللاعبين ".

كما تحدثت عن أخبار كرة القدم والرياضة الإماراتية وكتبت :" المحترفين تطالب بتحديد أجندة آسيا " و " تخفيض الحمل التدريبي لقضاة الملاعب " و " زينغا يدعم مبادرة خلك نشيط خلك سليم " و " 10 مدربين غادروا الهواة و4 صامدين ".

كما اهتمت بأخبار دولية وكتبت :" عرض إنجليزي للدوسري نجم الهلال " و " التدريبات الجماعية في إيطاليا 18 مايو " و " قميص مارادونا يساعد متضرري كورونا ".

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على فريق الهلال ومعسكره المقبل وكتبت :" الآسيوي يحدد معسكر الهلال ".

كما تحدثت عن النصر وكتبت :" النصر يتمسك بالأجانب ".