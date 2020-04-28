عملاق إعلامي أمريكي يقدم عرضا بديلا لشراء نيوكاسل يونايتد وينتظر مصير الصفقة السعودية

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كشفت تقارير صحفية بريطانية عن وجود عرض أمريكي للاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، حال اعتراض رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البرمييرليغ، على بيع النادي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي. وتدرس رابطة البريمييرليغ حالياً الصفقة التي تمت بالفعل بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومايك آشلي، المالك الحالي لنادي نيوكاسل، الذي باع بمقتضاها 80% من أسهم النادي للمستثمر السعودي مقابل 300 مليون جنيه إسترليني. وأثارت خطابات أرسلتها شبكة "بي إن سبورتس" القطرية إلى رابطة البريمييرليغ وأندية الدوري الإنجليزي، الجدل حول الصفقة السعودية لشراء نيوكاسل، في ظل ما تضمنته الخطابات من مزاعم حول انتهاك السعودية لحقوق البث التليفزيوني عبر قنوات beoutQ.