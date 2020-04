عملاق إعلامي أمريكي يقدم عرضا بديلا لشراء نيوكاسل يونايتد وينتظر مصير الصفقة السعودية

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن وجود عرض أمريكي للاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، حال اعتراض رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البرمييرليغ، على بيع النادي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتدرس رابطة البريمييرليغ حالياً الصفقة التي تمت بالفعل بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومايك آشلي، المالك الحالي لنادي نيوكاسل، الذي باع بمقتضاها 80% من أسهم النادي للمستثمر السعودي مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

وأثارت خطابات أرسلتها شبكة "بي إن سبورتس" القطرية إلى رابطة البريمييرليغ وأندية الدوري الإنجليزي، الجدل حول الصفقة السعودية لشراء نيوكاسل، في ظل ما تضمنته الخطابات من مزاعم حول انتهاك السعودية لحقوق البث التليفزيوني عبر قنوات beoutQ التي أذاعت مباريات بعض الدوريات الأوروبية ومن بينها الدوري الإنجليزي، التي تُذاع حصرياً على الشبكة القطرية صاحبة الحقوق.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن مايك موريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة the Board of ClearTV Ltd الإعلامية الأمريكية العملاقة تقدم بعرض أكبر لشراء نيوكاسل مقابل 350 مليون جنيه إسترليني، في يناير الماضي، وجدد عرضه مرة أخرى خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن المجموعة الأمريكية تنتظر مصير الصفقة السعودية لشراء نيوكاسل، وتترقب القرار النهائي لرابطة البريمييرليغ في ما يتعلق بشراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي للنادي الإنجليزي.

ونقلت عن مصدر مقرب من مايك موريس، رجل الأعمال الشهير في ولاية كاليفورنيا، قوله إن موريس رجل سخي وصاحب الكثير من الأعمال الخيرية الواسعة يتطلع لأن يكون الرئيس المقبل لنادي نيوكاسل من خلال عرض مغرٍ للغاية.