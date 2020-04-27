رئيس اتحاد الكرة يعلن موعد عودة الدوري السعودي‎

قال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن استئناف الدوري السعودي غير معروف حتى الآن.

وأوضح المسحل خلال تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "لا نريد استباق الأحداث، الموسم الرياضي متوقف حاليًا وسيُستأنف عندما تسمح الظروف بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتأتي سلامة اللاعبين والرياضيين كافة في المقام الأول".

وأضاف "إذا سمحت الظروف بعودة النشاط في أغسطس سيكون هناك تنسيق مع رابطة دوري المحترفين لوضع الروزنامة المناسبة. ويعتمد ذلك على أمور عدة، تتعلق ببرمجة البطولات الآسيوية وتصفيات كأس العالم".

وواصل المسحل "نعمل كمنظومة واحدة متناسقة الأداء في مواجهة تأثيرات فيروس كورونا المستجد، ونسير وفق خطة حكومية متوازنة، تقوم عليها جهات متخصصة".

وعن إمكانية تقليل عدد اللاعبين الأجانب في الأندية أوضح رئيس الاتحاد السعودي: "مجلس إدارة الاتحاد السعودي أعلن في آخر اجتماع استمرار عدد الأجانب نفسه لموسمين مقبلين. ولا توجد نية لتغيير العدد حتى اللحظة".

وفي منتصف مارس الماضي أعلنت وزارة الرياضة السعودية تعليق النشاط الرياضي بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات، وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة حتى إشعار آخر.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر الثاني.